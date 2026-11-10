Tối nay (10/11), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở giải giao hữu tại Gia Lai. Đây được dự đoán là thử thách khó khăn với đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam hướng tới khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế 2026 khi chạm trán U23 Thái Lan trên sân Pleiku. Giải đấu này là dịp để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước những mục tiêu quan trọng phía trước.

Ở đợt tập trung này, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là những nhân tố Việt kiều như Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Họ sẽ kết hợp với nhóm cầu thủ từng thi đấu tại Asiad 20 để tạo nên bộ khung cho U23 Việt Nam.

Ở bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan không có nhiều thời gian lắp ghép đội hình. Sau khi phục vụ CLB tới ngày 8/11, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã tức tốc sang Việt Nam vào sáng sớm ngày 9/11. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ đối thủ này. Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha đều là những cầu thủ giàu tiềm năng.

Phát biểu trước giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự Asiad và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước.

HLV Đinh Hồng Vinh tự tin vào thành công của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 Việt Nam có chất lượng tốt nhất trong tương lai”.

Nhấn mạnh mục tiêu của U23 Việt Nam trong thời gian tới, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Chúng tôi hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như vòng chung kết U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Tương tự như ba năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời.

Trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng sẽ là trải nghiệm tốt cho cả những cầu thủ cũ lẫn các gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027”.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình; Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt; Quốc Toản, Thành Trung, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Gia Bảo.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.