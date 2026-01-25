Đội tuyển futsal Việt Nam đối diện với thử thách khó tại giải châu Á 2026

Tại giải futsal vô địch châu Á năm nay, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Thái Lan, Lebanon và Kuwait. Đây là bảng đấu không quá nặng, nhưng lại đầy ẩn số.

Đội tuyển futsal Việt Nam đối diện với hành trình khó khăn tại giải vô địch châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Các đội thuộc khối Ả rập gồm Lebanon và Kuwait dù không mạnh hơn đội tuyển futsal Việt Nam, nhưng năng lực thực của họ luôn là dấu hỏi lớn dành cho chúng ta?

Trước các giải quốc tế, những đội bóng này thường có thêm các cầu thủ nhập tịch, nên năng lực chuyên môn của họ ở các giải đấu khác nhau sẽ không giống nhau.

Ngay cả đội tuyển futsal Thái Lan hiện cũng là ẩn số. Đội futsal đến từ xứ sở chùa vàng là hạt giống số một tại bảng B. Họ là thế lực hàng đầu của futsal Đông Nam Á, từng nằm trong nhóm 4 đội tuyển futsal mạnh nhất châu Á (sau Iran, Nhật Bản, ngang với Uzbekistan).

Trong những năm gần đây, futsal Thái Lan có vẻ suy yếu, họ mất ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 và vô địch SEA Games 33 về tay Indonesia. Tuy nhiên, nếu đội tuyển futsal Thái Lan tập hợp được lực lượng tốt nhất, chơi với phong độ cao nhất, họ vẫn rất đáng gờm.

Gương mặt đáng chú ý nhất ở đội tuyển futsal Thái Lan hiện nay dĩ nhiên vẫn là cầu thủ mang dòng máu nước ngoài (nhưng sinh ra ở Thái Lan), đang thi đấu cho CLB Cartagena (Tây Ban Nha), Muhamad Osamanmusa.

HLV Diego Giustozzi (người Argentina) của đội tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: VFF).

Pivot (tương tự như vị trí tiền đạo mũi nhọn trong môn bóng đá sân cỏ 11 người) này từng ghi được 92 bàn thắng qua 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, thế nên anh là chân sút cần phải được đội tuyển futsal Việt Nam cảnh giác.

Mục tiêu của đội bóng trong tay HLV Diego Giustozzi (người Argentina) tại giải năm nay là chiếm một trong hai vị trí đầu bảng B, để lọt vào tứ kết, sau đó sẽ tính xa hơn.

Để đến được mục tiêu đó, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ giải quyết từng trận một, đầu tiên là đánh bại Kuwait vào ngày 27/1, sau đó giải quyết Lebanon vào ngày 29/1, trước khi chạm trán Thái Lan vào ngày 31/1, ở lượt trận kết thúc vòng bảng.

Tại giải năm nay, các ứng cử viên nặng ký nhất vẫn là đương kim vô địch, đồng thời là đội đã có 13 lần đăng quang Iran (thuộc bảng D) và cựu vương Nhật Bản (4 lần vô địch, bảng C).

Nhóm các đội được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ có đội hạng 3 ở 3 kỳ giải liên tiếp gần nhất (các năm 2018, 2022 và 2024) Uzbekistan (bảng C), đương kim Á quân Thái Lan (bảng B), chủ nhà Indonesia (bảng A) và đội tuyển futsal Việt Nam (bảng B).