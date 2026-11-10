U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận mở màn VTV Cup diễn ra tối 10/11 tại Pleiku (Gia Lai). Tiền đạo Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trước khi Minh Hoàng ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền.

Minh Tâm tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, U23 Thái Lan chơi khá thận trọng, không thể tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 17.

Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Minh Tâm bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 6m. Bóng xoáy vào góc cao bên phải khung thành, khiến thủ môn Sirasawut không thể cản phá. Sau khi có bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ những pha dứt điểm của Đăng Khoa, Bảo Long và Văn Thuận. Thủ thành Sirasawut phải hoạt động vất vả để giúp đội khách tránh phải nhận thêm bàn thua.

U23 Thái Lan gần như không tìm được cách hóa giải lối chơi của đội chủ nhà. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp một đến ở phút 36, khi Jehanafi đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm chân phải sát vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà. Trước khi hiệp đấu khép lại, U23 Việt Nam kịp nhân đôi cách biệt.

Phút 45, Hoàng Minh thực hiện đường chuyền từ bên phải vào trung lộ. Minh Tâm băng vào đánh đầu trong tư thế thuận lợi, đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Tiền đạo U23 Việt Nam hoàn tất cú đúp, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Quang Duyệt có cú sút buộc thủ môn Sirasawut phải bay người đẩy bóng qua xà ở phút 50. Sau đó, Hoàng Minh cũng thử sức bằng cú dứt điểm chân trái nhưng không thắng được thủ thành đối phương. Ở chiều ngược lại, Văn Bình có pha cứu thua quan trọng trước cú sút phạt từ khoảng cách 26m của Siradon ở phút 61.

U23 Việt Nam chơi vượt trội trước U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, U23 Việt Nam có thêm cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 85, thủ môn Sirasawut băng ra thiếu chính xác và phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Williams Minh Hoàng thực hiện cú sút về góc trái, thủ thành Sirasawut đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua.

Dẫn trước 3-0, U23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn trong những phút còn lại. U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng cú dứt điểm của Worawut ở phút 89 đi vọt xà. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore vào 19h ngày 12/11.

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