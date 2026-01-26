HLV Argentina đặt tham vọng lớn cùng futsal Việt Nam ở giải châu Á

Ở giải futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia, futsal Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Kuwait, Lebanon và Thái Lan. Chia sẻ tại buổi họp báo ở Jakarta (Indonesia) vào trưa 26/1, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung cho từng trận đấu cụ thể, đặc biệt là trận mở màn gặp U23 Kuwait (17h ngày 27/1).

HLV Diego Giustozzi muốn giúp futsal Việt Nam thi đấu thành công ở giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Ông nói: “Có rất nhiều đội tại châu Á sẵn sàng giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Thậm chí, có những đội không góp mặt ở vòng chung kết nhưng vẫn đủ khả năng chiến thắng. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng.

Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận đấu đầu tiên. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào”.

Nhà cầm quân người Argentina thẳng thắn thừa nhận thất bại tại giải futsal châu Á 2024, khi đội futsal Việt Nam không thể giành vé dự World Cup, là bài học lớn cho toàn đội. Từ đó, ông cùng ban huấn luyện lựa chọn một hướng đi mới, đặt trọng tâm vào lực lượng trẻ và lối chơi tấn công chủ động hơn.

Tuyển futsal Việt Nam đang nỗ lực trẻ hóa vì mục tiêu tham dự World Cup 2028 (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Chúng tôi cần giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo HLV Diego Giustozzi, mặc dù giải futsal châu Á 2026 không tính suất dự World Cup 2028 nhưng vẫn là bước đệm quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng: “Đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ này. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi”, ông nói.