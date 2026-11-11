U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

“U23 Thái Lan phải nhận thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam trong trận mở màn giải giao hữu ở Gia Lai”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Siam Sport. Tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh: “U23 Thái Lan đã trải qua trận đấu đáng thất vọng khi thua đậm U23 Việt Nam trên sân Pleiku vào tối 10/11.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul không thể hiện được nhiều. “Voi chiến” đã bị U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Dù nỗ lực ở hiệp 2 nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. Thậm chí, tới cuối trận, U23 Việt Nam còn ghi thêm một bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan”.

Tờ Khaosod nêu ra lý do U23 Thái Lan thất bại: “U23 Thái Lan không có buổi tập nào trước trận đấu với U23 Việt Nam. Toàn đội tập trung vào sáng 9/11, trước khi lên đường sang Việt Nam. HLV Thawatchai không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ trước trận đấu. Đó là lý do U23 Thái Lan thi đấu khá rời rạc và thiếu gắn kết”.

Tờ báo của Thái Lan thừa nhận: “U23 Việt Nam áp đảo hoàn toàn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận, tấn công liên tục và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Thái Lan”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon cho rằng đội nhà đã chịu thua quá dễ dàng với tỷ số 0-3 trước U23 Việt Nam. Họ khẳng định việc U23 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại này.

Trong khi đó, trang Kiran Buriram thẳng thắn thừa nhận: “Phải công nhận, các đội tuyển trẻ của Việt Nam có chất lượng chuyên môn tốt. Thực tế, U23 Việt Nam mới chỉ tập trung cùng nhau trong thời gian ngắn, nhưng lại thi đấu khá ấn tượng.

Báo Thái Lan khen ngợi chất lượng của lứa U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Các cầu thủ thi đấu có hệ thống, với nền tảng thể lực dồi dào. Đặc biệt, hầu hết cầu thủ trong đội đều cao lớn, khỏe mạnh, đồng thời sở hữu kỹ thuật và khả năng chơi bóng ấn tượng.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Bởi lẽ, nhiều cầu thủ trong đội hình này từng góp mặt ở đội tuyển dự Asiad 20 và lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sở hữu một đội hình với chiều sâu tốt. Trình độ của các cầu thủ đá chính và dự bị không có cách biệt lớn. Họ có thể vào sân thay thế cho nhau mà không làm giảm chất lượng đội bóng.

Bóng đá Thái Lan cần phải học hỏi cách bóng đá Việt Nam xây dựng các lứa trẻ. Không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục sản sinh thế hệ chất lượng”.

Sau lượt trận đầu tiên, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đang dẫn đầu với 3 điểm. Tiếp theo là U23 Qatar và U23 Singapore cùng có 1 điểm. U23 Thái Lan xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào. Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19h ngày 12/11.

U23 Singapore xuất sắc cầm hòa U23 Qatar