Tuyển futsal Việt Nam - Kuwait (17h hôm nay): Quyết thắng ngày khởi đầu

*Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Kuwait sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay (27/1), tại Jakarta (Indonesia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Tại giải futsal vô địch châu Á năm nay, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với các đội Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Trong số này, Thái Lan được đánh giá cao nhất.

Đội tuyển futsal Việt Nam quyết thắng trận ra quân tại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Chính vì thế, nhiệm vụ của đội tuyển futsal Việt Nam ở các trận đấu với Kuwait và Lebanon là giành chiến thắng, để hướng đến vé vào tứ kết. Trong đó, trận ra quân gặp đội tuyển futsal Kuwait rất quan trọng với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Diego Giustozzi.

Kuwait là ẩn số của giải đấu năm nay. Đội bóng này ít thi đấu quốc tế so với đội tuyển futsal Việt Nam. Lực lượng của họ cũng là dấu hỏi, bởi Kuwait thường sử dụng lực lượng khác nhau ở các giải đấu khác nhau.

Nhận xét về đội tuyển Kuwait, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nói: “Kuwait là đối thủ khó đoán, nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua đối thủ này. Chúng tôi phải tập trung hoàn toàn cho trận đấu đầu tiên. Tôi chưa vội nghĩ đến trận đấu thứ hai hay thứ ba của đội mình tại giải năm nay, chỉ nghĩ về đội tuyển Kuwait”.

Mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam là giành quyền vào tứ kết (Ảnh: VFF).

“Đội tuyển futsal Việt Nam muốn thể hiện hết 100% khả năng của mình trong trận đấu với đội tuyển Kuwait. Nếu không thực hiện được điều đó, chúng tôi có thể thất bại”, ông Diego Giustozzi nói thêm.

So với Kuwait, cầu thủ futsal Việt Nam giàu kinh nghiệm hơn, nhờ được thi đấu, nhất là được thi đấu quốc tế nhiều hơn.

Về mặt ý chí và kỷ luật, các cầu thủ futsal Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn. Đấy sẽ là những yếu tố giúp cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi giành chiến thắng trong trận ra quân của mình tại giải vô địch châu Á năm nay.

Dự đoán: đội tuyển futsal Việt Nam thắng 3-1.