HLV Indonesia tuyên bố hiểu rõ tuyển futsal Việt Nam trước giờ quyết đấu

Trước trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Indonesia và đội tuyển futsal Việt Nam vào lúc 19h tối nay, HLV Hector Souto của đội chủ nhà Indonesia nói: “Tôi quen với HLV Diego Giustozzi (người Argentina) và nhiều cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam. Một số cầu thủ Việt Nam là học trò của tôi trước đây”.

HLV Hector Souto của Indonesia từng có thời gian làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Antara).

“Khi đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal vô địch châu Á 2016 (qua đó lần đầu tiên chúng ta giành quyền dự World Cup futsal), tôi là trợ lý HLV của đội này. Nhưng giờ đây, tôi hy vọng sẽ giúp đội tuyển futsal Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam, giành quyền vào bán kết giải châu Á”, HLV Hector Souto nói thêm.

Khác với đội tuyển futsal Việt Nam, đội tuyển futsal Indonesia chưa bao giờ lọt vào bán kết giải vô địch châu Á. Đội bóng xứ sở vạn đảo rất khát khao thực hiện thành tích này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Souto, Indonesia có những bước tiến tốt trong hai năm gần nhất. Đội bóng xứ sở vạn đảo vô địch Đông Nam Á 2024, giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025.

Ở cả hai giải đấu nói trên, Indonesia đều chạm trán đội tuyển futsal Việt Nam, một lần họ thắng 2-0 (chung kết giải Đông Nam Á năm 2024) và một lần họ thua 0-1 (vòng bảng SEA Games 33).

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đối diện với người rất hiểu mình (Ảnh: VFF).

HLV Hector Souto chia sẻ: “Đội tuyển Indonesia đã thi đấu với đội tuyển futsal Việt Nam nhiều lần, nên tôi biết cách chuẩn bị cho trận tứ kết sắp diễn ra. Tôi hiểu đội tuyển futsal Việt Nam”.

“Tôi hy vọng các cầu thủ Indonesia sẽ hồi phục thể lực, qua đó chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cống hiến màn trình diễn tuyệt vời cho khán giả”, vị HLV người Tây Ban Nha đang dẫn dắt đội tuyển futsal Indonesia nói thêm.

Ngoài khoảng thời gian làm trợ lý HLV ở đội tuyển futsal Việt Nam từ năm 2015 đến 2016 như chính ông Hector Souto đề cập, ông này còn dẫn dắt đội tuyển futsal U20 Việt Nam năm 2017. Cũng trong năm đó, ông Hector kiêm nhiệm cương vị HLV đội futsal Cao Bằng.

Chính vì thế, ông Hector Souto từng chứng kiến sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, một số người trong đó hiện nay là tuyển thủ quốc gia ở đội tuyển futsal Việt Nam.