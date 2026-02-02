Báo Indonesia cảnh báo đội nhà về sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam

"Đội tuyển Việt Nam đã tiến vào tứ kết với tư cách là đội á quân bảng B. Đội tuyển này được biết đến là một trong những thế lực chính của futsal Đông Nam Á, với lối chơi nhanh, quyết liệt và kỷ luật trong phòng ngự", tờ Bola của Indonesia nhấn mạnh trước trận tứ kết futsal châu Á 2026 giữa tuyển Indonesia và Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) vượt qua vòng bảng với 2 trận thắng và 1 trận thua (Ảnh: VFF).

Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Indonesia với tư cách là chủ nhà vòng chung kết giải futsal châu Á 2026 đã giành ngôi nhất bảng A với 7 điểm (2 trận thắng, 1 trận hòa). Trong khi đó đội tuyển futsal Việt Nam nhì bảng B với 6 điểm (gồm 2 trận thắng, 1 trận thua).

"Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đáng kể. Mối kình địch lâu năm giữa hai đội thường tạo ra những trận đấu có cường độ cao, đầy những pha tranh chấp quyết liệt và những cuộc đụng độ chiến thuật căng thẳng.

Đối với Indonesia, trận đấu này không chỉ đơn thuần là vấn đề danh dự khu vực. Chiến thắng là vô cùng quan trọng để mở đường cho những mục tiêu lớn hơn tại giải đấu này", tờ Bola nhấn mạnh về tính chất quan trọng của trận tứ kết giữa hai đội đại diện cho khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia cũng cho rằng trận tứ kết giữa tuyển futsal Indonesia và Việt Nam sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

"Những cuộc gặp gỡ giữa Indonesia và Việt Nam hầu như luôn hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Nhiều lần, các cầu thủ Indonesia đã phải nỗ lực hết sức để kiềm chế các cầu thủ Việt Nam, những người rất giỏi trong việc tìm kiếm khoảng trống ở những khu vực nguy hiểm.

Trên sân, Indonesia thể hiện như một đội bóng có nhiệm vụ rõ ràng. Việt Nam tiếp tục thể hiện sự gọn gàng, kỷ luật và hiệu quả đặc trưng của mình.

Tuy nhiên, Indonesia có thể tận dụng đà này để vực dậy. Thất bại trước Việt Nam tại SEA Games 2025 là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc kiểm soát nhịp độ và sự bình tĩnh trong những thời khắc quan trọng.

Hơn nữa, giải vô địch futsal châu Á 2026 cũng có thể là sân khấu để chứng minh rằng thất bại của Indonesia tại SEA Games 2025 không phải là dấu chấm hết, mà là một bước ngoặt", tờ CNN Indonesia bình luận.

Tuyển futsal Indonesia (áo đỏ) đặt quyết tâm cao ở trận tứ kết futsal châu Á 2026 với Việt Nam (Ảnh: Bola).

"Đội tuyển futsal Việt Nam đã từng vào bán kết giải futsal châu Á (năm 2016 và giành vị trí hạng 4), nhiều lần dự World Cup (2 lần năm 2016 và 2021). Họ là một đội bóng có bản lĩnh và kinh nghiệm ở mọi đấu trường.

Nhiều đánh giá hiện nay cho rằng đội Indonesia chiếm ưu thế hơn, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, đội tuyển futsal Việt Nam mới là đội có ưu thế và sẽ chịu áp lực phải thắng trận đấu, vì họ đã từng tiến rất xa ở các đấu trường lớn.

Futsal Indonesia vẫn đang tìm kiếm cơ hội cho mình, trong đó có khả năng lần đầu vào bán kết ở giải châu Á. Chúng tôi sẽ không chịu áp lực dù sẽ ra sân với tư cách là đội chủ nhà", tờ báo Indonesia dẫn lời phát biểu của HLV Diego Giustozzi cho thấy sự thận trọng của đội chủ nhà trước trận tứ kết với tuyển futsal Việt Nam.