Futsal Việt Nam - Indonesia (19h hôm nay): Thử thách đầy khó khăn

*Trận tứ kết giải futsal vô địch châu Á 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (3/2), tại Nhà thi đấu Indonesia Arena (Jakarta). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Điểm đáng chú ý, cho dù đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia ở SEA Games 33, đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn là đội giành huy chương vàng (HCV) nội dung futsal nam, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi tháng 12 năm ngoái.

Đội tuyển futsal có thêm một thử thách khó tại giải năm nay (Ảnh: FAT).

Trước nữa, ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2024, đội tuyển futsal Indonesia thắng đội tuyển futsal Việt Nam 2-0 ở chung kết, qua đó họ giành ngôi vô địch khu vực. Điều đó phản ánh trong những năm gần đây, đội tuyển futsal Indonesia ổn định hơn, hiệu quả hơn đội tuyển futsal Việt Nam.

Giai đoạn này gắn liền với khoảng thời gian HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) tạm quyền dẫn dắt đội bóng xứ sở vạn đảo. Ông Hector Souto từng là trợ lý HLV tại đội tuyển futsal Việt Nam, giai đoạn năm 2015 đến 2016, dưới thời HLV đồng hương Bruno Garcia.

Sau đó, vào năm 2017, ông Hector Souto là HLV của đội tuyển futsal U20 Việt Nam, kiêm HLV CLB futsal Cao Bằng.

Sau khi rời Việt Nam sang Indonesia, vị HLV người Tây Ban Nha trở nên rất thích hợp với nội dung bóng đá trong nhà ở xứ sở vạn đảo. Ông Hector Souto hai lần vô địch futsal quốc gia Indonesia, sau đó là ngôi vô địch Đông Nam Á và HCV SEA Games 33 như đã nêu ở trên.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thể hiện sự kiên cường trong trận tứ kết (Ảnh: FAT).

Ông Hector Souto có thể đem vốn hiểu biết của mình về futsal Việt Nam, để đối đầu với chúng ta trong trận đấu diễn ra tối nay.

Trong bối cảnh đó, HLV Diego Giustozzi (người Argentina) và các cầu thủ futsal Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ cách mà họ đánh bại chúng ta cách đây hai năm ở giải Đông Nam Á, cũng như cách chúng ta từng gây khó dễ cho họ ở SEA Games 33, từ đó rút ra những bài học hay cho trận tứ kết giải châu Á.

Một chi tiết nữa không thể không nhắc đến, đó là Indonesia được thi đấu trên sân nhà, trước khoảng 15.000 khán giả xứ sở vạn đảo. Đây là con số rất cao đối với một môn thể thao trong nhà. Trước lượng khán giả đông đảo như thế của đối phương, đội tuyển futsal Việt Nam phải thận trọng, tỉnh táo, tránh rơi vào tiểu xảo của đối thủ.

Dù sao, tin rằng với tinh thần tốt, sự tự tin, cộng với kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều giải quốc tế của nhiều cầu thủ Việt Nam, chúng ta sẽ đứng vững trước sức ép của đội tuyển Indonesia.

Dự đoán: Hai đội hòa 3-3 ở hiệp chính và hiệp phụ, đội tuyển Việt Nam thắng luân lưu.