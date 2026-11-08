Đáng chú ý, tân thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha không phải là Bruno Fernandes (người đang đeo băng đội trưởng Man Utd) như đồn đoán trước đó. Thay vào đó, HLV Jorge Jesus gây bất ngờ khi trao băng đội trưởng cho Bernardo Silva.

Nhà cầm quân sinh năm 1954 tiết lộ tiêu chí để trao băng đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha dựa trên số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của các cầu thủ, khiến không ai có thể tranh cãi về sự lựa chọn của ông.

Bernardo Silva được trao băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khi anh chỉ đứng sau Ronaldo về số lần khoác áo tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid, Bernardo Silva là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất trong đội hình hiện tại, chỉ sau Ronaldo. Ngoài Bernardo Silva, ban cán sự đội tuyển Bồ Đào Nha còn 4 cầu thủ khác gồm Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes.

"Trong đội tuyển quốc gia, đội trưởng được chọn dựa trên số lần ra sân quốc tế của mỗi cầu thủ. Hiện tại Bồ Đào Nha có 5 cầu thủ đứng đầu bảng xếp hạng đó và điều thú vị là cả 5 người đều từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của tôi tại các CLB.

Nguyên tắc đó sẽ vẫn không thay đổi. Cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất sau Cristiano Ronaldo là Bernardo Silva, tiếp theo là Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes", HLV Jorge Jesus cho biết.

Trong khi đó Ronaldo đã kết thúc 23 năm cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha với 234 lần ra sân cùng 146 bàn thắng, một kỷ lục rất khó bị phá vỡ trong thế giới bóng đá.

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ có hai trận đấu ở vòng bảng UEFA Nations League trong tháng 11 này, lần lượt gặp Đan Mạch và Wales. Với 4 trận toàn thắng trước đó, đoàn quân của HLV Jorge Jesus chỉ cần không thua trước Đan Mạch là chính thức giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.