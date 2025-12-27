U23 Thái Lan nguy to sau trận thua U23 Việt Nam, bị đối thủ đánh giá thấp

Sáng nay (27/12), HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24/1/2026.

Seksan Ratree không thể cùng U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Đáng chú ý, danh sách lần này thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma và Sorawat Phosaman. Lý do bởi các CLB chủ quản không muốn nhả những cầu thủ này.

Vì giải U23 châu Á không nằm hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người. Điều đó khiến cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lâm vào tình cảnh khó khăn thực sự. Trong thời gian qua, ông đã nỗ lực đàm phán với các CLB nhưng không thành công.

Do đó, vị chiến lược gia này chỉ có thể mang những cầu thủ ở lứa U21 tham dự giải U23 châu Á. Phát biểu trước báo giới, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận: “Chúng tôi muốn giữ lại đội hình tham dự SEA Games nhưng gần như không thể. Giải U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên nhiều cầu thủ U23 phải trở lại CLB. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đang dính chấn thương.

Báo Trung Quốc không đánh giá cao U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Các cầu thủ trẻ đều có năng lực, dù thi đấu ở lứa U21 hay trong màu áo CLB. Việc họ được góp mặt ở đội U23 Thái Lan lần này là cơ hội tốt. Chúng tôi tin tưởng những cầu thủ được triệu tập sẽ thể hiện tốt. Toàn đội cũng đã lên kế hoạch đá giao hữu trước khi lên đường, nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ mới kiểm chứng năng lực”.

Trước tình hình đó, báo Trung Quốc đánh giá thấp khả năng đi tiếp của U23 Thái Lan. Ở giải đấu sắp tới, U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U23 Trung Quốc, U23 Iraq và U23 Australia.

Tờ Sina bình luận: “U23 Trung Quốc muốn vượt qua số phận và giành vé vào tứ kết. Để làm được điều này, họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước U23 Thái Lan, đội bóng vừa thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games.

Dựa theo tình hình hiện tại, U23 Thái Lan được xem là đội bóng yếu nhất bảng đấu. Họ không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất vì các CLB không nhả người. Đây là cơ hội rất tốt để U23 Trung Quốc giành trọn 3 điểm trước U23 Thái Lan”.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ mở màn giải U23 châu Á khi gặp U23 Australia vào ngày 8/1. Sau đó, họ đối đầu với U23 Iraq vào ngày 11/1. Cuối cùng, "Voi chiến" sẽ đụng độ với U23 Trung Quốc vào ngày 14/1.