Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam lâm vào thế khó khi gặp Malaysia”

“Tuyển Việt Nam đang lâm vào tình thế nguy hiểm khi Tiến Linh dính chấn thương, còn Đình Bắc bị treo giò trong trận đấu với Malaysia. Bóng đá Việt Nam hiện trải qua giai đoạn khó khăn. Để nuôi hy vọng đi tiếp, tuyển Việt Nam buộc phải dồn toàn lực tấn công không ngừng nghỉ.

Trớ trêu thay, đúng vào lúc cần những phương án tấn công tối ưu nhất, HLV Kim Sang Sik lại mất đi hai lựa chọn chiến thuật quan trọng nhất”, tờ Super Ball nói về khó khăn hàng công của tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia.

Chấn thương của Tiến Linh ảnh hưởng tới hàng công của tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Tờ báo của Indonesia phân tích thêm: “Sự vắng mặt của Nguyễn Tiến Linh là ảnh hưởng lớn tới cấu trúc vận hành của tuyển Việt Nam. Dù phong độ có lúc thăng trầm, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM vẫn là mẫu trung phong hiếm hoi của bóng đá Việt Nam.

Kinh nghiệm, khả năng tỳ đè trước hậu vệ đối phương và bản năng ghi bàn ở những trận cầu lớn của Tiến Linh là điều khó thay thế. Thiếu anh đồng nghĩa tuyển Việt Nam mất đi một “điểm tựa” cho tuyến giữa triển khai tấn công, đồng thời thiếu một “sát thủ” trong vòng cấm, yếu tố đặc biệt quan trọng khi tuyển Việt Nam cần ghi ít nhất 4 bàn.

Nếu Tiến Linh đại diện cho sự ổn định, thì sự vắng mặt của Nguyễn Đình Bắc lại khiến đội tuyển Việt Nam mất đi yếu tố đột biến. Án treo giò của cầu thủ sinh năm 2004 khi nhận thẻ đỏ ở giải U23 châu Á xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm.

Trước Malaysia, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình vượt trội nhưng thường xoay trở chậm, tốc độ và sự lắt léo của Nguyễn Đình Bắc được xem là chìa khóa để khoan phá khu trung tuyến.

Không có Đình Bắc, tuyển Việt Nam thiếu đi mũi nhọn có thể gây xáo trộn và tạo ra hỗn loạn cần thiết để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương”.

Tờ Super Ball cho rằng niềm hy vọng của tuyển Việt Nam dồn vào Xuân Son: “Tiền đạo nhập tịch này được kỳ vọng trở thành “cứu tinh” của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Xuân Son vẫn chưa ghi bàn nào tại V-League mùa này dù đã được trao nhiều cơ hội.

Xuân Son được kỳ vọng gánh vác hàng công của tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Hơn nữa, sự phụ thuộc quá lớn vào chân sút sinh năm 1997 cũng tiềm ẩn rủi ro. Xuân Son là mẫu tiền đạo khỏe, chơi bóng tốt, nhưng anh cần những vệ tinh xung quanh để chia sẻ gánh nặng.

Khi những đối tác ăn ý vắng mặt, liệu Xuân Son có rơi vào cảnh bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ Malaysia?”.

Chưa dừng lại ở đó, tờ báo xứ vạn đảo chỉ ra thách thức lớn với HLV Kim Sang Sik khi phải giúp đội tuyển Việt Nam thắng với cách biệt 4 bàn trở lên trước Malaysia. Họ bình luận thêm: “Thách thức dành cho HLV Kim Sang Sik lúc này không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở bản lĩnh tinh thần. Khi những “vũ khí” lợi hại nhất không còn, tuyển Việt Nam chỉ có thể trông cậy vào ý chí và sự đoàn kết.

Trận quyết đấu sắp tới với Malaysia sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt. Liệu chăng đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua nghịch cảnh hay sẽ gục ngã trước thử thách lớn tới từ Malaysia”.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3. Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” sẽ đối đầu với Bangladesh vào ngày 26/3.