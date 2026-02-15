CLB Công an Hà Nội có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở cúp châu Á dù thắng 4-0

Ở trận lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Tampines Rovers của Singapore trên sân Hàng Đẫy. Những tưởng CLB của Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp thì họ lại đang đối diện với kịch bản xấu.

CLB Công an Hà Nội đối diện với nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers dù thắng 4-0 (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ ESPN, CLB Công an Hà Nội đã điền tên hai cầu thủ đáng lẽ phải chấp hành án treo giò một trận vào đội hình xuất phát, đó là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

Theo dữ liệu trận đấu chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cả hai đã nhận thẻ vàng thứ ba tại vòng bảng ở trận thua 0-1 trước Tai Po. Theo điều 59.1.1 trong điều lệ giải, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp tại giải. Trong trường hợp của Mauk và China, họ sẽ buộc phải vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers vào hôm 11/2 vừa qua.

Dẫu vậy, cả hai vẫn đá chính, trong đó China ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Công an Hà Nội ở phút 37.

Theo ESPN, tiền đạo China đáng ra bị treo giò nhưng vẫn được CLB Công an Hà Nội sử dụng (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Nếu mỗi người chỉ nhận tối đa hai thẻ vàng, số thẻ của họ sẽ được xóa khi bước sang giai đoạn tiếp theo theo Điều 59.1.3 của điều lệ giải. Tuy nhiên, án phạt vẫn được đưa ra với các cầu thủ nhận 3 thẻ vàng.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, một CLB khác của Singapore là Lion City Sailors cũng được hưởng lợi từ quy định này. Trong trận lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á, Lion City Sailors đã thảm bại 1-6 trước Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau đó, Lion City Sailors phát hiện đội bóng Nhật Bản không đủ điều kiện đăng ký tân binh Valere Germain, người đáng lẽ phải chấp hành án treo giò từ thời còn khoác áo Macarthur FC (Australia).

Kết quả trận đấu ngay lập tức bị hủy và AFC đã xử thua 0-3 cho Hiroshima. Bước ngoặt này mở đường cho họ tiến vào bán kết và chung kết, qua đó làm nên lịch sử khi trở thành CLB Singapore đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết châu lục, dù cuối cùng để thua 1-2 trước Sharjah của UAE ở trận đấu cuối cùng.

Theo nguồn tin của ESPN, AFC đã nắm được những vi phạm tiềm tàng và sẽ công bố phán quyết vào đầu tuần tới, trước khi CLB Công an Hà Nội đối đầu với Tampines Rovers trong trận lượt về tại sân Jalan Besar (Singapore) vào ngày 18/2.

Tờ ESPN cũng cho biết Tampines hiện chưa nộp đơn khiếu nại chính thức, nhưng đã được thông báo rằng AFC đã ghi nhận sự việc và sẽ chờ tuyên bố chính thức từ cơ quan quản lý bóng đá châu lục.