HLV U23 Thái Lan thừa nhận bị sốc vì tổn thất quá lớn của đội nhà

Vào hôm 27/12, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24/1/2026.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận U23 Thái Lan thiếu vắng 10 trụ cột ở giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Đáng chú ý, danh sách lần này thiếu vắng 10 trụ cột quan trọng như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma, Sorawat Phosaman... Lý do bởi các CLB chủ quản không muốn nhả những cầu thủ này.

Vì giải U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người. Điều đó khiến cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lâm vào tình cảnh khó khăn thực sự. Trong thời gian qua, ông đã nỗ lực đàm phán với các CLB nhưng không thành công. U23 Thái Lan chỉ giữ lại một vài trụ cột ở SEA Games 33 như Ikhlas Sanharn, Sittha Boonlha, Wichan Inaram.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận bị sốc vì đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Ông chia sẻ: “Tôi thực sự bị sốc khi thiếu vắng tới 10 trụ cột. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ thiếu vắng một vài người.

U23 Thái Lan đối diện với thách thức lớn ở giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Thiếu vắng Yotsakorn Burapha, hàng công của U23 Thái Lan sẽ yếu đi. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng không thể chơi cởi mở như khi thi đấu ở SEA Games 33”.

U23 Thái Lan đang tập huấn tại Học viện Yamaoka Hanasaka (Pathum Thani) trước khi sang Saudi Arabia vào ngày 3/1. Họ không có bất kỳ trận giao hữu nào trước giải đấu.

Ở giải U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng D. Họ sẽ lần lượt gặp U23 Australia (8/1), U23 Iraq (11/1) và U23 Trung Quốc (14/1). Mục tiêu của “Voi chiến” là giành vé lọt vào tứ kết giải đấu. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn trong bối cảnh U23 Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột.