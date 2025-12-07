FIFA xin lỗi HLV Argentina vì sự cố khó đỡ

Trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 được tổ chức ở Washington D.C (Mỹ), FIFA dường như đã không nhận ra HLV Scaloni, người từng giúp Argentina lên ngôi vô địch thế giới ở Qatar vào năm 2022. Do đó, HLV Scaloni bị yêu cầu đeo găng tay trước khi chạm vào chiếc cúp vàng. Đây là quy định vốn không áp dụng cho các nhà vô địch thế giới.

HLV Scaloni phải đeo găng tay mang cúp vô địch World Cup trong lễ bốc thăm ở Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington D.C (Mỹ) (Ảnh: Getty).

HLV Scaloni tỏ ra bất ngờ và cho biết các quan chức FIFA “không biết ông là ai”. Một ngày sau đó (6/12), tại sự kiện công bố lịch thi đấu chính thức, Chủ tịch FIFA Infantino đã mời HLV Scaloni lên sân khấu để đích thân gửi lời xin lỗi và trao lại chiếc cúp, mà không cần găng tay.

Người đứng đầu FIFA cho biết: “Tôi thay mặt FIFA xin lỗi HLV Scaloni. Tôi không biết nói thế nào nữa. Dĩ nhiên, nhà vô địch thế giới có thể chạm vào cúp vô địch. Tôi xin lỗi, tôi không hề biết. Thật đáng xấu hổ! Khi bạn là nhà vô địch thế giới, trông bạn lúc nào cũng trẻ ra”.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup vào ngày 16/6, gặp Algeria tại Kansas City. Hai đối thủ tiếp theo của họ ở bảng J là Áo và Jordan.

Chủ tịch FIFA Infantino đã xin lỗi và trao lại cúp vô địch cho HLV đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty).

Nói về các đối thủ ở bảng đấu này, HLV Scaloni cho biết: “Họ đều là những đối thủ khó chơi. Tuyển Áo đã có một chiến dịch vòng loại World Cup tuyệt vời và chúng tôi tin họ là một đội rất mạnh.

Algeria cũng vậy, cách họ thi đấu khiến chúng tôi phải dè chừng. Jordan cũng rất ấn tượng ở vòng loại. Argentina sẽ tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cố gắng đưa vào đội những cầu thủ mới có thể bổ sung thêm sức trẻ”.