Thanh Nhã lặng người sau trận thua nghiệt ngã của tuyển nữ Việt Nam

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 33 tối 8/12 khép lại theo cách không thể đau đớn hơn.

Bàn thua ở phút bù giờ 90+4 không chỉ khiến Việt Nam đánh rơi điểm số quý giá, mà còn để lại những khoảnh khắc đầy xót xa trên khuôn mặt của các cô gái áo đỏ đặc biệt là Thanh Nhã, người chơi nổi bật nhất trận nhưng lại bất lực nhìn chiến thắng tuột khỏi tay.

Ngay từ những phút đầu, Thanh Nhã cho thấy vì sao cô được gọi là “cơn lốc đường biên” của tuyển nữ Việt Nam. Tốc độ, sự lắt léo và những pha đột phá không biết mệt mỏi của cô liên tục đẩy hàng thủ Philippines vào tình thế phải lùi sâu.

Cả trận, Thanh Nhã gần như không ngừng chạy, pressing, tranh chấp và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Mỗi đợt lên bóng của tuyển nữ Việt Nam đều ít nhiều in dấu giày của cầu thủ số 19.

Dù được HLV bố trí ở cánh trái hay cánh phải, Thanh Nhã luôn giữ vững phong độ và hoàn thành tốt vai trò của mình. Sở trường bứt tốc, những pha đổi hướng nhanh và khả năng giữ thăng bằng tốt giúp cô liên tục tạo ra đột biến.

Mỗi lần có bóng ở biên, Thanh Nhã đều khiến khán giả chờ đợi điều gì đó bất ngờ, từ những cú ngoặt bóng dứt khoát đến những pha leo biên rồi căng ngang đầy nguy hiểm. Cô trở thành điểm sáng của tuyển Việt Nam trong suốt trận đấu.

Trước hàng thủ Philippines vốn cao lớn, mạnh mẽ và giỏi tranh chấp, Thanh Nhã vẫn cho thấy sự tự tin và lối chơi không ngại va chạm. Không ít lần, cô dùng tốc độ để vượt lên trước đối thủ, hoặc xử lý khéo léo để thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ có thể hình vượt trội.

Thanh Nhã cũng cho thấy sự chủ động trong tấn công khi liên tục tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Dù toàn đội đã chơi đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng sự nghiệt ngã đến ở phút bù giờ 90+4, khi tuyển nữ Philippines ghi bàn quyết định khiến tuyển nữ Việt Nam phải chấp nhận thất bại.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không phải tiếng thở dài, cũng không là tiếng hét thất vọng, Thanh Nhã chỉ lặng lẽ đứng im vài giây, như thể không tin điều vừa xảy ra.

Cô cúi đầu, chậm rãi bước về phía khu vực ban huấn luyện. Không nói lời nào, Thanh Nhã ngồi thụp xuống nền sân, ánh mắt thẫn thờ.

Mồ hôi còn chưa kịp khô trên gương mặt, nhưng nỗi buồn đã phủ lên đôi mắt vốn luôn tràn đầy năng lượng của cô.