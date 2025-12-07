Đoàn Thể thao Việt Nam đến Thái Lan, sẵn sàng mục tiêu giành 110 HCV

Đoàn TTVN tham dự SEA Games năm nay với 842 vận động viên (VĐV), 189 HLV và hàng chục chuyên gia. Các VĐV của chúng ta sẽ tranh tài ở 47 môn, dự tranh 443 nội dung thi đấu.

Đoàn TTVN đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok (Thái Lan) trưa nay (Ảnh :Quý Lượng).

Mục tiêu của đoàn TTVN là giành từ 90-110 huy chương vàng (HCV) tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Trưởng đoàn TTVN trên đất Thái Lan là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Những môn thế mạnh của đoàn TTVN tại SEA Games là điền kinh (chỉ tiêu giành 12-14 HCV), bơi (giành từ 6 HCV trở lên), vật (6 HCV trở lên), cử tạ (4 HCV trở lên), bóng đá (2 HCV trở lên)…

Trước khi “đại quân” của đoàn TTVN có mặt trên đất Thái Lan trưa nay, đã có một số đội tuyển và một số VĐV Việt Nam đã hiện diện và thi đấu ở đất chùa vàng, như đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển bóng chày, các VĐV cầu lông…

Các VĐV, HLV Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu giành 110 HCV SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Tuy nhiên, đợt hành quân hôm nay của đoàn là đợt hành quân đông nhất, với hầu hết các lực lượng chủ chốt.

Dự kiến, Lễ thượng cờ của đoàn TTVN tại Bangkok sẽ diễn ra vào chiều 8/12, tại Nhà thi đấu Hua Mark, nằm bên trong khu liên hợp thể thao quốc gia Thái Lan Rajamangala. Đây là Nhà thi đấu từng tổ chức vòng chung kết World Cup futsal năm 2012.

Ngoài ra, đoàn còn có một lễ thượng cờ nữa ở Chonburi (cách Bangkok hơn 100km) vào ngày 11/12, tại khách sạn Wyndham Jomtien, bên cạnh bãi biển Jomtien nổi tiếng Đông Nam Á, ở thành phố biển Pattaya.

SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc ngày 9/12, trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok.