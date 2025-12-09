Tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ sớm đứt chuỗi vô địch SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại đầy cay đắng 0-1 trước Philippines vào chiều tối 8/12, tại sân Chonburi (Thái Lan), qua đó đứng trước nguy cơ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết SEA Games 33. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 94, khi pha đánh đầu cận thành của cầu thủ Philippines khiến thủ môn Kim Thanh không kịp trở tay.

Trước trận đấu thứ hai tại bảng B, tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Malaysia, thể hiện rõ tham vọng bảo vệ ngôi vô địch đã kéo dài 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong khi đó, Philippines, sau thất bại mở màn trước Myanmar, đang rất cần 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Chính bởi vậy, cuộc chạm trán diễn ra với tính quyết định cao và thực tế đã diễn ra đúng như kịch bản đầy áp lực.

Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn Philippines nhưng khâu dứt điểm chưa tốt (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong phần lớn thời gian thi đấu, tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ thiếu đi sự chính xác cần thiết để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Thực tế, Philippines chỉ có đúng một cơ hội ghi bàn trong suốt 90 phút, đó là tình huống ở ngay đầu trận đấu khi cầu thủ của đội bóng này dứt điểm vọt xà ở trung tâm vòng cấm địa.

Phút bù giờ cuối cùng, sự tập trung giảm sút trong hàng phòng ngự của tuyển nữ đã khiến khung thành bị thủng. Bàn thua ở thời khắc quyết định xóa sạch mọi cố gắng của đội nhà suốt hơn 90 phút, khiến Việt Nam trắng tay dù chơi nhỉnh hơn đối thủ.

Kết quả nghiệt ngã đẩy tuyển nữ Việt Nam vào tình thế khó, có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Sau 2 lượt trận, Myanmar có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4; Việt Nam có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6; Philippines có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +0. Ở lượt cuối, tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar, còn Philippines đấu với Malaysia.

Quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết sẽ thuộc về Philippines, bởi Malaysia là đối thủ yếu, có trình độ kém xa 3 đội bóng còn lại của bảng B. Một chiến thắng trên 3 bàn chắc chắn sẽ đưa Philippines vào bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một con đường đi tiếp, đó là phải thắng Myanmar. Một kết quả hòa có thể giúp tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng, trong trường hợp Philippines thua Malaysia, kịch bản này khó xảy ra.

Nếu tuyển Việt Nam thắng Myanmar, Philippines đánh bại Malaysia, khi đó cả 3 đội có 6 điểm và phải xét hiệu số bàn thắng bại để xếp vị trí. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đứng một trong hai vị trí dẫn đầu bởi đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.

HLV Mai Đức Chung cần cải thiện khâu dứt điểm cho các học trò (Ảnh: Mạnh Quân).

Thất bại trước Philippines là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng giữ vững “ngai vàng” tại SEA Games của tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù lối chơi và tinh thần thi đấu của các cô gái áo đỏ không thiếu quyết tâm, thậm chí vượt trội trong phần lớn thời gian bóng lăn, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và một khoảnh khắc mất tập trung đã khiến họ phải trả giá đắt.

Phía HLV Mai Đức Chung và các học trò cần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phân tích lại sai sót để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Myanmar với hy vọng được đặt vào một chiến thắng bắt buộc. Nếu tiếp tục thi đấu như trước Philippines, nguy cơ sớm dừng bước tại SEA Games là hoàn toàn có thể.

Dù vậy, bóng đá luôn có những điều kỳ diệu. Nếu lần này, tuyển nữ Việt Nam vượt qua áp lực, chắt chiu cơ hội và tái lập độ chính xác trong dứt điểm thì cơ hội nối dài mạch vô địch SEA Games sẽ lại bùng lên mạnh mẽ.