Trung Kiên, Hiểu Minh được AFC vinh danh sau vòng bảng U23 châu Á

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Theo thống kê từ AFC, trung vệ Hiểu Minh hiện dẫn đầu giải U23 châu Á 2026 về số lần giải nguy, với 26 pha can thiệp thành công, ngang bằng Xiao Peng của U23 Trung Quốc.

Đây là thông số cao nhất tại vòng chung kết tính đến thời điểm hiện tại, đưa trung vệ trẻ của U23 Việt Nam trở thành cái tên nổi bật trong danh sách những hậu vệ hiệu quả nhất châu Á.

Hiểu Minh (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m84, Hiểu Minh không chỉ thể hiện hiệu quả trong các tình huống phòng ngự bóng bổng, mà còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Điển hình là bàn thắng của trung vệ sinh năm 2004 vào lưới U23 Jordan và giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, thủ thành Trần Trung Kiên cũng được AFC vinh danh là thủ môn hay nhất tại vòng bảng U23 châu Á 2026 khi thủ môn sinh năm 2003 đã có tổng cộng 11 lần cứu thua cho đội nhà qua đó góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu vòng bảng.

Thủ thành Trung Kiên làm nản lòng mọi hàng công ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Đặc biệt, ở trận gặp đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, thủ thành Trung Kiên gây ấn tượng khi có tới 7 pha cứu thua, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng sít sao 1-0 để đoạt vé vào tứ kết với tư cách là đội nhất bảng A.

Tại vòng bảng, hàng thủ U23 Việt Nam cũng ghi dấu ấn rõ rệt về sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, khiến các đối thủ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của "Rồng vàng".

Hậu vệ Phạm Lý Đức cũng góp mặt trong top 10 cầu thủ giải nguy tốt nhất giải với 17 lần hóa giải nguy hiểm, xếp hạng 10 chung cuộc. Nhờ đó, U23 Việt Nam đứng thứ hai toàn giải về tổng số lần giải nguy, với 94 pha, chỉ xếp sau U23 UAE, cũng chính là đối thủ của thầy trò Kim Sang Sik ở vòng tứ kết.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, U23 Việt Nam được đánh giá sáng cửa đánh bại U23 UAE để tiến vào bán kết. Theo siêu máy tính của AFC, U23 Việt Nam đang nắm giữ tới 88% cơ hội giành chiến thắng để tiến vào bán kết. U23 UAE là đại diện vốn được đánh giá cao ở khu vực Tây Á chỉ nhận được vỏn vẹn 12% cơ hội đi tiếp.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân vận động Al Faisal, nơi “Những chiến binh sao vàng” đã đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.