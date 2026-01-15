CĐV Trung Quốc bất ngờ chê đội nhà, nhắc tên U23 Việt Nam

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Đội tuyển U23 Trung Quốc đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Giải U23 châu Á, phá vỡ “dớp” bị loại từ vòng bảng kéo dài qua 5 kỳ giải trước đó. Với trận hòa 0-0 đầy kịch tính trước U23 Thái Lan tại lượt trận cuối bảng D tối 14/1, U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa).

Thành tích này đưa U23 Trung Quốc đối đầu với U23 Uzbekistan, đội nhất bảng C, tại tứ kết diễn ra vào ngày 17/1. Uzbekistan được đánh giá là đối thủ đáng gờm với thành tích ấn tượng 2 thắng, 1 hòa ở vòng bảng, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc.

U23 Trung Quốc (trang phục đỏ) lần đầu vào tứ kết U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Quyết tâm và thử thách

Đội trưởng Xu Bin bày tỏ sự quyết tâm cao độ: “Chúng tôi từng gặp Uzbekistan hai lần và họ là một đội rất mạnh, nhưng chúng tôi tin vào bản thân. Chỉ cần nỗ lực hết mình, chúng tôi không sợ bất kỳ ai”. Anh cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là chìa khóa cho sự tiến bộ của đội.

HLV Antonio Puche thừa nhận thử thách lớn phía trước: “Trong 10 năm qua, các đội trẻ của Uzbekistan luôn đạt thành tích cao, có lẽ họ thuộc top 3 hoặc 4 châu Á, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”. Ông xem việc vào vòng knock-out là một khởi đầu mới đầy ý nghĩa cho bóng đá Trung Quốc.

HLV Antonio nói thêm: “Tôi tự hào về toàn đội. Sự tự tin này rất quan trọng trong bóng đá”. Ông thừa nhận đội bóng còn hạn chế nhưng khẳng định đây là chiến thắng lịch sử xứng đáng được tận hưởng.

Người hâm mộ Trung Quốc bất đồng quan điểm

Trái với sự quyết tâm của thầy trò HLV Antonio, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Trung Quốc đang tỏ ra bi quan về khả năng tiến xa của đội nhà. Dưới các bài viết đăng tải thông tin U23 Trung Quốc gặp U23 Uzbekistan ở tứ kết trên Sina, nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng và thất vọng.

Một tài khoản ở Quảng Đông thẳng thắn: “Đội tuyển hoàn toàn có thể tính đến việc đặt vé máy bay về nước ngay từ lúc này. Hệ thống đào tạo trẻ của Uzbekistan được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu châu Á, đến cả Nhật Bản cũng không dễ khuất phục họ. Con đường phát triển dựa trên lối chơi kỹ thuật vẫn là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì phong cách thi đấu thiên về thực dụng, thiếu sức hấp dẫn như hiện tại, U23 Trung Quốc khó tránh khỏi việc làm người hâm mộ dần quay lưng”.

Tài khoản ở Côn Minh nhận xét: “Ở vòng đấu loại trực tiếp, hàng công yếu kém là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Một người hâm mộ ở Giang Tô cũng tỏ ra bi quan: “Đội U23 Trung Quốc có thể tiến xa đến đâu nếu chỉ dựa vào chiến thuật phòng ngự?”.

Một tài khoản của người hâm mộ ở Phật Sơn chê đội nhà chỉ biết phòng ngự: “Trong mỗi trận đấu, các cầu thủ U23 Trung Quốc chỉ tập trung phòng ngự ở phần sân nhà nhưng hầu như không có cầu thủ nào tham gia tranh chấp bóng. Khả năng chuyền bóng của họ rất tệ; họ chưa có một pha phản công nào ra hồn”.

Một tài khoản khác từ Quảng Đông cho biết: “Việc thiếu sự hỗ trợ ở khu vực giữa sân là do toàn bộ hàng phòng ngự lùi quá xa! Một hàng phòng ngự dày đặc cần được phân bổ ở khu vực vòng cấm và khu vực giữa sân, và không bao giờ được lùi sâu vào vòng cấm”.

Tài khoản tới từ Sơn Đông cho rằng đội nhà kém xa Việt Nam hay Uzbekistan: “Việt Nam và Uzbekistan thực sự là những đội mạnh nhất ở lứa tuổi này, trong khi Nhật Bản và Saudi Arabia đã từ lâu đưa lứa tuổi này lên đội tuyển quốc gia cấp cao. Chúng ta còn kém xa”.

U23 Trung Quốc không để thủng lưới ở vòng bảng nhưng chỉ ghi được 1 bàn (Ảnh: AFC).

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cổ động viên của xứ tỷ dân mong mỏi rằng U23 Trung Quốc sẽ bứt phá mạnh mẽ sau khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Một tài khoản ở Thượng Hải lại mơ mộng: “Tôi lại bắt đầu mơ mộng rồi. U23 Trung Quốc hãy tiến lên và đánh bại U23 Uzbekistan. Tôi trông đợi một trận bán kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam”.

Một tài khoản ở Tứ Xuyên tuyên bố chắc nịch: “Tôi chắc chắn U23 Trung Quốc sẽ tiến vào chung kết”.

Một tài khoản ở Hà Nam gửi lời chúc tới thầy trò HLV Antonio: “Chúc U23 Trung Quốc may mắn ở vòng loại trực tiếp, hãy cố gắng tiến xa hơn nữa”.