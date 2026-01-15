U23 Thái Lan bị loại, CĐV Đông Nam Á tập trung ủng hộ U23 Việt Nam

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

"Giờ chỉ còn lại mỗi U23 Việt Nam góp mặt ở tứ kết. Cả Đông Nam Á trông đợi vào các bạn", tài khoản Puput Wijayanti đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến U23 Thái Lan bị U23 Trung Quốc cầm hoà không bàn thắng ở lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra vào tối 14/1, đồng nghĩa "Bầy voi chiến" chính thức dừng bước tại giải châu Á 2026 khi chỉ xếp vị trí thứ 3 chung cuộc.

U23 Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC0.

Như vậy U23 Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ghi tên mình vào vòng tứ kết, cùng với 7 đội tuyển khác là Nhật Bản, Jordan, UAE, Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc và Australia.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết sẽ là U23 UAE và giới chuyên môn nhận định với phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng đến từ Tây Á để tiến sâu tại giải đấu.

Trên mạng xã hội, các CĐV Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng ủng hộ U23 Việt Nam tiếp tục đại diện bóng đá khu vực cạnh tranh cùng các "ông lớn" ở vòng tứ kết, thậm chí có thể tái hiện kỳ tích Thường Châu với vị trí Á quân vào năm 2018.

"Chúc mừng U23 Việt Nam. Bóng đá Đông Nam Á tự hào với các bạn. Chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình và khiến UAE sẽ là "nạn nhân" tiếp theo ở giải đấu này", tài khoản Sonexai Phommachith đến từ Thái Lan bình luận.

"Trước đây tôi muốn Nhật Bản là tấm gương cho sự phát triển bóng đá. Bây giờ không phải đi đâu xa nữa. Tôi có thể xem U23 Việt Nam tại giải châu Á. Thẳng thắn mà nói, họ vượt xa đội tuyển của chúng tôi", tài khoản Sittipong Sp cũng đến từ Thái Lan nói thêm.

"Là người Indonesia, nhưng tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch U23 châu Á 2026", tài khoản Santo Afrizal đến từ Indonesia tuyên bố.

"Thành thật mà nói, U23 Trung Quốc trận này đá rất kém và họ đã phạm hai lần sai lầm gần như biếu không bàn thắng cho đối thủ. Vì vậy tôi nghĩ nếu Trung Quốc gặp Việt Nam thì U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng trước họ", tài khoản Thone Cris đến từ Singapore bày tỏ.

Hòa 0-0 U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại

"Còn một đội duy nhất đại diện cho Đông Nam Á thi đấu hết mình để giành quyền vào chơi trận chung kết. Chúc U23 Việt Nam đại thắng, mang cúp lần đầu tiên về cho Đông Nam Á nở mày nở mặt. Việt Nam tiến lên!", tài khoản Khánh Ngọc đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"U23 Việt Nam thi đấu không chỉ vì danh dự cho mình nữa mà là cả khu vực. Rất nhiều bạn bè trong khu vực đang ủng hộ chúng ta. Tiến lên Việt Nam", tài khoản Chiến Công đến từ Việt Nam chốt lại.