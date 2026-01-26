Thua U23 Việt Nam, HLV Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi và trách móc học trò

U23 Hàn Quốc đã trải qua giải U23 châu Á 2026 không thực sự thành công. Đội bóng ở xứ kim chi đã chịu thất bại trước U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba, dù thi đấu hơn người kể từ phút 87. Trong suốt hiệp phụ, họ tỏ ra bất lực trước hàng thủ của U23 Việt Nam. Sau đó, U23 Hàn Quốc đã thất bại ở loạt sút luân lưu.

HLV Lee Min Sung cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc (Ảnh: Chosun).

Sau trận đấu, giới truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc đã không ngớt lời chỉ trích thầy trò HLV Lee Min Sung. Họ thực sự sốc khi U23 Hàn Quốc lần đầu thất bại trước U23 Việt Nam trong lịch sử.

Hôm nay (26/1), toàn đội U23 Hàn Quốc đã trở về nước. Tại sân bay Incheon, HLV Lee Min Sung đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Ông cho biết: “Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì đã mang đến hình ảnh và kết quả không tốt”.

Nhà cầm quân này cũng nói về tương lai, nhấn mạnh Asiad 2026 (diễn ra vào tháng 9) là mục tiêu quan trọng, đồng thời mong người hâm mộ tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi sự tiến bộ của đội bóng.

Khi được hỏi về những điểm làm được và chưa làm được tại giải đấu, ông phản ứng khá cảm xúc. “Tôi thực sự muốn nói rất nhiều điều ở đây…”, HLV Lee mở đầu, nhưng rồi lại dừng lại, cho biết mọi đánh giá cần chờ quá trình rà soát toàn diện với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, trước khi thông tin được công bố chính thức.

HLV U23 Hàn Quốc gây sốc khi chỉ trích công khai thủ môn Hwang Jae Yoon. Trận đấu với U23 Việt Nam mới là lần đầu tiên người gác đền của Suwon FC ra sân ở giải đấu. Trong 90 phút, thủ môn này để lọt lưới hai bàn và không cản phá được bất kỳ cú sút nào của U23 Việt Nam trong loạt luân lưu, thậm chí không đoán đúng hướng bóng. Làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ nhanh chóng đổ dồn về phía Hwang.

HLV Lee Min Sung công khai chỉ trích thủ môn Hwang Jae Yoon trước công chúng (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu với U23 Việt Nam, thủ môn này đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm và khẳng định không nhận bất kỳ chỉ đạo nào từ ban huấn luyện. Phát ngôn này vô tình làm dấy lên tranh luận về năng lực của ban huấn luyện U23 Hàn Quốc.

Trước sự việc đó, HLV Lee Min Sung tuyên bố: “Cách phản ứng của Hwang trên mạng xã hội rõ ràng là không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Điều quan trọng là phải giữ bản sắc của mình trong tâm trí và thể hiện điều đó trên sân”.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc dự định sẽ triệu tập một ủy ban chuyên môn trong thời gian tới để đánh giá màn trình diễn của U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026 cũng như tương lai của HLV Lee Min Sung.