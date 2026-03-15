Truyền thông Đông Nam Á chỉ thẳng lý do AFC chần chừ không phạt Malaysia

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia, AFC khẳng định đã chuyển vấn đề sang Ủy ban kỷ luật và đạo đức để xem xét, trước khi đưa ra phán quyết với Malaysia.

AFC vẫn chần chừ, chưa đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, sau 10 ngày kể từ thời điểm CAS đưa ra án phạt, AFC vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào, khiến dư luận không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn. Lý do cho sự chậm trễ này, trang Asean Football đã đưa ra ba lý do.

Đầu tiên, AFC muốn chờ hoàn tất quy trình pháp lý. Phán quyết của CAS chỉ xác nhận quyết định trước đó của FIFA. Trong khi đó, AFC vẫn cần mở quy trình kỷ luật riêng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ hai, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia muốn điều tra trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). AFC đang xem xét liệu việc nhập tịch không hợp lệ này có phải là hành vi mang tính hệ thống hoặc có tổ chức hay không.

Cuối cùng, AFC cần rà soát các kết quả trận đấu. Cơ quan này cần đánh giá những trận đấu có sự tham gia của 7 cầu thủ nói trên để đưa ra quyết định cuối cùng, bao gồm: Có xử các trận đấu đó thành thua 0-3 không hoặc có cần điều chỉnh lại bảng xếp hạng hay không?

“Tóm lại, CAS đã bác đơn kháng cáo, nhưng AFC vẫn phải hoàn tất quá trình điều tra và kỷ luật trước khi công bố án phạt chính thức đối với Malaysia”, trang Asean Football kết luận.

VFF được cho là sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết (Ảnh: Getty).

Trang Asean Football đặt ra câu hỏi: “Sau khi CAS bác đơn kháng cáo của FAM, nhiều người đặt câu hỏi liệu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có tiếp tục giữ im lặng hay không?”.

Họ đưa ra lý do VFF có khả năng sẽ lên tiếng trong vụ này vì quyền lợi của đội tuyển Việt Nam. Ở thời điểm này, VFF vẫn chưa lên tiếng vì đang chờ đợi phán quyết của AFC với Malaysia. Cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam sẽ gửi kiến nghị lên AFC nếu cần thiết, khi quyền lợi của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3. Không loại trừ khả năng, AFC sẽ ra án phạt với bóng đá Malaysia trước trận đấu này.