Trợ lý HLV Park Hang Seo nhận xét về thất bại của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối 20/1. Trận thua này nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Ngay cả chuyên gia Bae Ji Won (cựu trợ lý của HLV Kim Sang Sik) cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trả lời phỏng vấn Dân trí, cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam cho biết: “Ở giải đấu này, U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước nhiều đối thủ mạnh. Sự ổn định của hàng phòng ngự, khả năng phản công nhanh và hiệu quả, cùng năng lực ghi bàn của các tiền đạo đã tạo ra mối đe dọa lớn đối với các đối thủ.

Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng U23 Việt Nam lại thất bại dễ dàng đến vậy trước U23 Trung Quốc. Đây là màn trình diễn tệ nhất của đội bóng từ đầu giải. Họ gần như không thể hiện được lối chơi như kỳ vọng. Thậm chí, tôi còn có thể nói rằng U23 Việt Nam lép vế hoàn toàn so với đối thủ.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng không thể hiện được ưu thế về thể lực, dù có nhiều hơn U23 Trung Quốc một ngày nghỉ trước trận đấu”.

Bất chấp điều đó, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo khẳng định việc dừng bước ở bán kết không phải là thất bại của U23 Việt Nam. Thay vào đó, trận thua trước U23 Trung Quốc sẽ là bài học quý giá cho các học trò của HLV Kim Sang Sik.

Vị HLV người Hàn Quốc nói thêm: “Tôi cho rằng việc U23 Việt Nam lọt vào bán kết giải U23 châu Á là một tín hiệu hết sức tích cực cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần suy nghĩ và chấp nhận nhiều yếu tố mang tính phát triển hơn cho chặng đường phía trước.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Những đánh giá khác về bóng đá Việt Nam tiếp tục được đưa ra sau trận đấu này.

Tôi cho rằng nhìn tổng thể, U23 Việt Nam vẫn nhận được những đánh giá tích cực tại giải U23 châu Á, dù không có một cái kết đẹp trong trận đấu gặp U23 Trung Quốc”.

Việc dừng bước ở bán kết giải U23 châu Á không phải là thất bại của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik cho biết kế hoạch nhân sự buộc phải điều chỉnh ngoài dự tính vì chấn thương của Hiểu Minh. Ông nói: "Chúng tôi dự định đưa Đình Bắc vào sân trong hiệp hai để tạo ra sự thay đổi về thế trận, nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh trong hiệp một đã khiến kế hoạch phải điều chỉnh sớm hơn.

Kế hoạch của chúng tôi bị phá vỡ vì chấn thương, buộc phải thực hiện một sự thay đổi quan trọng. Điều đó ảnh hưởng tới cấu trúc đội hình và khiến chúng tôi gặp khó trong việc triển khai lối chơi ở hiệp hai.

Những gì diễn ra trên sân không giống với sự chuẩn bị ban đầu, đặc biệt sau khi mất đi một trụ cột. Các thay đổi này tác động đến sự tự tin của các cầu thủ và cuối cùng chúng tôi đã để thủng lưới rồi thua trận".

Lý giải về việc U23 Việt Nam để thủng lưới ngay đầu hiệp hai sau khi kết thúc hiệp một với tỷ số hòa, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận: “Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”.

Trận tranh hạng ba giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.