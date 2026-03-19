Tổng thư ký AFC “vẽ đường” để Malaysia lật ngược án xử thua tuyển Việt Nam

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, cho biết FAM sẽ có khoảng thời gian nhất định để thực hiện quyền kháng cáo đối với quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức khi xử thua tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal.

Ông cũng giải thích rằng quy trình này tương tự như trường hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước đây, theo đó FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu không hài lòng với kết quả kháng cáo.

Ông Windsor John cho biết: “Họ (FAM) có thể kháng cáo. Trong văn bản gửi đến FAM sẽ nêu rõ thời hạn kháng cáo. Sau khi kháng cáo, nếu vẫn không hài lòng, họ có thể đưa vụ việc lên CAS. Đây là quy trình chung trong bóng đá”.

Trước đó, CAS bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ.

Theo kết quả ban đầu, Malaysia đã thắng Nepal 2-0 trên sân Sultan Ibrahim ngày 25/3/2025 và đánh bại Việt Nam 4-0 trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ngày 10/6/2025.

Tuy nhiên, theo phán quyết mới, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC xác định Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu, căn cứ theo Điều 25.1 của Bộ quy tắc.

Hệ quả là giấc mơ giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của Malaysia chính thức tan vỡ. “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia) từ vị trí dẫn đầu bảng F với 15 điểm đã tụt xuống thứ hai sau khi bị trừ 6 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm từ quyết định này, qua đó đạt 15 điểm, vươn lên giành ngôi nhất bảng và đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Trong thông báo chính thức, FAM cho biết sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản để nhận được giải thích chi tiết từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC trước khi đưa ra các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc.