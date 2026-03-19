Cựu quan chức AFF: “Án phạt của Malaysia là bài học với bóng đá Việt Nam”

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

Theo ông Dương Vũ Lâm, việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đụng đến các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cũng như xử lý đội tuyển Malaysia nhẹ hơn so với lỗi tương tự của đội tuyển Timor Leste trước đây, cho thấy AFC đã "nới tay" cho bóng đá Malaysia.

Cũng theo cựu Phó Chủ tịch AFF, dù AFC không xử lý đến cùng FAM, bóng đá Malaysia cũng khó tránh khỏi khủng hoảng, phải mất nhiều năm nữa để gượng dậy và giải quyết những khủng hoảng hiện có.

Ngoài ra, ông Lâm phân tích sai lầm của bóng đá Malaysia ngày hôm nay cũng là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, tránh đi vào vết xe đổ của chính đối thủ. Về cuộc khủng hoảng với bóng đá Malaysia và bài học bóng đá Việt Nam cần tránh trong tương lai, ông Dương Vũ Lâm đã có những chia sẻ quan điểm cá nhân với phóng viên Dân trí.

Cựu PCT AFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) vốn có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: T.H).

Kết cục khó tránh với đội tuyển Malaysia

Ông đánh giá thế nào về án phạt của AFC, xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal hồi năm ngoái?

- Tôi cho rằng việc đội tuyển Malaysia bị xử thua trong các trận đấu nói trên là khó tránh khỏi. Sai phạm của bóng đá Malaysia đã quá rõ ràng, họ sử dụng cầu thủ không đúng quy định trong các trận đấu với Nepal (ngày 25/3/2025) và đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025), nên nếu họ không bị xử thua, đấy mới là sự bất công.

Hơn nữa, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã phán quyết rồi. CAS đã khẳng định bóng đá Malaysia sai, các cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo đã sai. Bóng đá Malaysia sau khi nghe phán quyết này từ ngày 5/3, có lẽ họ cũng đã nhận ra rằng họ không còn đường chối cãi.

Thậm chí, AFC cũng đã cố kéo dài thời gian công bố án phạt với bóng đá Malaysia. Với những trường hợp khác, với các đội tuyển khác hoặc với những liên đoàn bóng đá thành viên khác, AFC sẽ tuyên án sớm hơn. Lần này, với FAM và với đội tuyển Malaysia, AFC nghiên cứu hồ sơ rất lâu. Nhưng cuối cùng AFC vẫn không chịu nổi sức ép của dư luận.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

- Từng có lúc một số người nhận định rằng AFC phải chờ đến sau trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây, AFC mới tuyên án với đội tuyển Malaysia.

Sai phạm của đội tuyển Malaysia quá rõ ràng (Ảnh: NST).

AFC cũng cố gắng không làm suy sụp tinh thần đội tuyển Malaysia trước trận đấu này. Không loại trừ khả năng AFC muốn đưa giải về đích an toàn, tránh ảnh hưởng đến nhà tài trợ của AFC và nhà tài trợ của vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, áp lực dư luận quá lớn. Cả Đông Nam Á muốn được thấy đội tuyển Malaysia bị xử thua, ngay đến cổ động viên (CĐV) Malaysia, truyền thông Malaysia cũng không bao che cho đội nhà. Họ cũng muốn sự thật được phơi bày.

AFC không chịu nổi áp lực của dư luận khắp nơi. Họ muốn kéo dài thêm thời gian cho bóng đá Malaysia cũng không còn được nữa.

Khởi đầu của khả năng xảy ra khủng hoảng

Đặt trường hợp Malaysia không sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả, họ có đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi hồi năm ngoái hay không?

- Điều này rất khó nói, không thể nói trước kết quả của một trận đấu. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, Malaysia sẽ không dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số đậm đến 4-0, nếu như họ không sử dụng các cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả.

Riêng trận lượt về vào ngày 31/3 tới đây còn khó khăn hơn nữa cho đội tuyển Malaysia. Họ mất 7 trụ cột từng xuất hiện trong trận lượt đi vì án treo giò của FIFA. Chưa hết, tinh thần của họ chắc chắn đang xuống rất thấp.

Đội tuyển Malaysia có thể suy sụp tinh thần khi đến Việt Nam đá trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Tôi chưa hình dung đội tuyển Malaysia sẽ đến Việt Nam, tham dự trận đấu lượt về với đội hình nào và với tinh thần ra sao? Khả năng họ chịu thua thêm một trận nữa trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây là khả năng rất cao.

Có nghĩa là bóng đá Malaysia mất quá nhiều sau vụ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”?

- Cho dù AFC không xử lý quá mạnh tay với FAM và đội tuyển Malaysia, nhưng uy tín của nhiều quan chức FAM nói riêng, uy tín của bóng đá Malaysia nói chung đã rơi xuống mức rất thấp.

Khi uy tín của toàn bộ nền bóng đá giảm sút, sự nghi ngờ lẫn nhau sẽ tăng lên, bóng đá Malaysia dễ rơi vào khủng hoảng vì các bên không còn sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Sự việc vì thế không chỉ dừng lại ở chuyện xử thua đội tuyển Malaysia ở một hay một vài trận đấu quốc tế.

Khủng hoảng có thể đến với nền bóng đá này vì lãnh đạo nền bóng đá thì không còn đủ uy tín để điều hành, trong khi khâu đào tạo trẻ có khoảng trống, do bị lơ là trong nhiều năm để tập trung vào việc nhập tịch cho cầu thủ ngoại. Có thể bóng đá Malaysia sẽ mất nhiều năm mới tìm lại hình ảnh ngày xưa.

Bài học cho bóng đá Việt Nam

Hậu quả quá lớn như vậy, tại sao bóng đá Malaysia lại liều lĩnh trong việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại bằng mọi giá?

- Sự lột xác của đội tuyển Indonesia, sự thay da đổi thịt của đội tuyển Philippines trong những năm gần đây, với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch, khiến bóng đá Malaysia “chột dạ”. Họ chịu áp lực phải thay đổi và phải có thành tích ngay lập tức, để bắt kịp những nền bóng đá lân cận.

Bóng đá Malaysia chọn cách nhập tịch ồ ạt cầu thủ gốc ngoại, để tìm kiếm thành công ngay tức thì. Cách mà họ làm điều đó, buồn thay, lại là nhập tịch theo kiểu gian lận.

Bóng đá Việt Nam có bài học từ chính sách nhập tịch sai của bóng đá Malaysia (Ảnh: AFP).

Họ nghĩ rằng họ qua mặt được bóng đá thế giới, qua mặt được FIFA, cho đến khi Liên đoàn Bóng đá thế giới chứng minh điều ngược lại. Đây cũng là bài học cho bóng đá Việt Nam, tránh sa vào vết xe đổ của các nền bóng đá lân cận. Chúng ta cần chặt chẽ trong việc thẩm định hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Đồng thời, một lần nữa tôi khẳng định, nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại chỉ là giải pháp nhất thời. Con đường phát triển bền vững, vươn lên tầm châu Á và thậm chí World Cup, phải là con đường xây dựng hệ thống bóng đá trẻ quy củ.

Ông có thể đưa ra những ví dụ về nhận định trên, thưa ông?

- Chúng ta lại nhắc đến bóng đá Trung Quốc. Nền bóng đá này không thiếu tiền, không thiếu quan hệ để sở hữu những cầu thủ nhập tịch đắt giá. Nhưng rốt cuộc khoảng thời gian đội tuyển Trung Quốc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch lại là khoảng thời gian mà bóng đá của họ thụt lùi, vì khâu đào tạo trẻ bị xếp vào hàng thứ yếu.

Indonesia dù đang bay bổng với dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, nhưng thật ra dàn cầu thủ này cũng đâu thể giúp đội tuyển Indonesia gia nhập trình độ châu Á, họ vẫn không thể cạnh tranh với các đội Nhật Bản, hay dưới Nhật Bản là Iraq, UAE. Và nếu không thể bước lên tầm châu lục, vẫn chỉ quanh quẩn tầm Đông Nam Á, thì liệu chính sách nhập tịch của Indonesia có đáng gọi là hiệu quả?

Ngay đến đội tuyển Nhật Bản cũng từng có thời gian kỳ vọng vào cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Nhưng họ sớm nhận ra sai lầm của mình và thay đổi triệt để, tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng bóng đá trẻ, để giờ bóng đá Nhật Bản đã vươn đến tầm thế giới.

Thành ra, đội tuyển Việt Nam hiện nay nếu sử dụng nhập tịch, cũng chỉ nên dừng ở mức xem đây là giải pháp nhất thời. Còn để trở thành đội mạnh ở châu Á, hướng đến World Cup, chúng ta phải xây dựng nền tảng đào tạo trẻ cực tốt. Dĩ nhiên, việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và tài chính.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!