Bóng đá Malaysia trả giá cho sự gian lận và công bằng với tuyển Việt Nam

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

“Đi tắt đón đầu” rồi về… con số 0

Vài ngày trước thời điểm AFC công bố án phạt xử thua tuyển Malaysia ở hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, tờ New Straits Times đã đăng tải dòng tít: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kỷ niệm 100 năm trong nỗi xấu hổ”. Đương nhiên, nỗi xấu hổ mà tờ báo hàng đầu Malaysia nói tới chính là vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM.

Tuyển Malaysia phải trả giá vì hành vi nhập tịch gian lận

Có nghĩa rằng, những người Malaysia đã lường trước được kết cục đáng buồn từ rất lâu, có lẽ bắt đầu từ thời điểm FIFA đưa ra án phạt, rồi công bố những bằng chứng “không thể chối cãi” về gốc gác của 7 cầu thủ nhập tịch.

Nếu như ví chiến thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái giống như đỉnh núi kỳ vĩ của “Bầy hổ” thì giờ đây, họ giống như rơi xuống vực sâu sau án phạt xử thua của AFC.

Có lẽ, thành công một cách chóng vánh của bóng đá Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu (chủ yếu gốc Hà Lan) giống như ma lực khó cưỡng với bóng đá Malaysia. Họ chấp nhận đốt cháy giai đoạn, đi theo con đường “đi tắt đón đầu” giống như đội bóng xứ Vạn đảo. Thế nhưng, đó lại là điểm mở đầu cho bi kịch của bóng đá Malaysia.

Vì quá muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam để “phô trương thanh thế”, những người làm bóng đá Malaysia đã chấp nhận cả những người con không cùng gốc gác và khoác lên vai họ chiếc áo của tuyển Malaysia, với những tấm hộ chiếu giả.

Bóng đá Malaysia đã quay cuồng trong “thứ ma lực” ấy. Tới mức, họ vẫn cố níu giữ hy vọng nhỏ nhoi bằng những lá đơn kháng cáo lên FIFA hay Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Nhưng rồi, cuối cùng, sự thật vẫn chiến thắng.

Thực tế, án phạt xử thua với tuyển Malaysia chỉ là kết cục “biết trước”. Trước mắt họ còn nhiều hệ lụy khôn lường mà không ai có thể đoán trước. Nhiều chuyên gia đã lo ngại uy tín của bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên đấu trường quốc tế. Giờ đây, bất cứ khi nào tuyển Malaysia ra sân, họ sẽ phải đối diện với sự soi xét, ngờ vực.

Không những vậy, bóng đá Malaysia gần như sụp đổ khi toàn bộ các quan chức của FAM đã đồng loạt từ chức. Có nghĩa rằng, họ sẽ phải xây dựng lại nền bóng đá từ đầu, trên những tàn dư của đống đổ nát.

Bóng đá Việt Nam phải xây dựng từ đống đổ nát

May mắn là tuyển Malaysia sẽ không chịu án cấm thi đấu quốc tế nhưng vấn đề ở chỗ, họ giờ đây gần như “rỗng tuếch”. Lực lượng cầu thủ bản địa không đáp ứng chất lượng. Khâu đào tạo trẻ bị bỏ bê. Còn những cầu thủ nhập tịch sẽ có sự e dè nhất định khi chọn khoác áo đội tuyển Malaysia.

Giờ đây, bóng đá Malaysia đang đứng trước bài toán khó. Họ sẽ tiếp tục “đi tắt đón đầu” bằng việc nhập tịch ồ ạt, hay phải xây dựng lại từ đầu dựa trên nền tảng bóng đá trẻ. Dù bắt đầu lại theo bất kỳ cách nào, họ đều hứa hẹn gặp vô vàn khó khăn.

Công lý được thực thi và “phần thưởng” của tuyển Việt Nam

Sau khi AFC xử thua Malaysia trong hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nghiễm nhiên có vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận đấu cuối cùng với Malaysia vào ngày 31/3.

Đối với nhiều người, công lý đã được thực thi với đội tuyển Việt Nam, dù nó đến hơi muộn khi AFC liên tiếp trì hoãn đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia. Có lẽ, ở thời điểm tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước Malaysia ở lượt đi, không nhiều người nghĩ rằng “Những chiến binh sao vàng” có thể giành vé một cách ngoạn mục như vậy.

Tuyển Việt Nam không nằm ngoài xu thế nhập tịch nhưng vẫn giữ bản sắc

Đi kèm với đó, tuyển Việt Nam còn dự kiến sẽ được cộng thêm khoảng 25 điểm sau khi được AFC xử thắng Malaysia, vươn lên vị trí thứ 103 thế giới. Còn HLV Kim Sang Sik cũng nâng chuỗi trận bất bại cùng tuyển Việt Nam lên con số 15. Đây là một trong những HLV có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Có thể nói rằng, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đang đi đúng hướng trên con đường trở lại thời hoàng kim giống như thời HLV Park Hang Seo (vị trí cao nhất từng chạm tới là thứ 92 thế giới vào tháng 8/2021). Hay gần đây, mục tiêu đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan (thứ 96) đang ở rất gần.

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam cũng không nằm ngoài làn sóng nhập tịch giống như các đội tuyển khác ở Đông Nam Á. Thậm chí, “Những chiến binh sao vàng” đã gặt được trái ngọt nhờ chính sách nhập tịch khi Xuân Son thi đấu ấn tượng (ghi 7 bàn) và giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024.

Ở đợt tập trung mới nhất, HLV Kim Sang Sik tiếp tục giới thiệu thêm cầu thủ nhập tịch khác là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) trong trận đấu lượt về với Malaysia vào ngày 31/3. Từng bước một, đội tuyển Việt Nam đang trở lại thời kỳ hoàng kim.

Xuyên suốt thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) luôn giữ sự thận trọng với vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch, bất chấp sự vươn lên của bóng đá Malaysia và Indonesia. Bóng đá Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của bóng đá khu vực nhưng cũng không thể đánh mất bản sắc, với khâu đào tạo trẻ luôn được chú trọng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 có ý nghĩa lớn

Tấm vé tham dự Asian Cup 2027 giống như “phần thưởng” của bóng đá Việt Nam. Việc được tranh tài cùng những đội tuyển hàng đầu châu lục sẽ là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định mình.

Nhưng trước tiên, trận đấu lượt về với tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 có ý nghĩa lớn với tuyển Việt Nam. Đó sẽ là lời khẳng định đanh thép của HLV Kim Sang Sik về tính đúng đắn trong chính sách đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Nó đối lập với chính sách “đi tắt đón đầu” mà bóng đá Malaysia đang phải trả giá.