Báo Indonesia thất vọng khi đội nhà có nguy cơ bị loại sớm ở SEA Games

U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia 1-0

"SEA Games: Đội tuyển U22 Indonesia tái hiện lịch sử cay đắng 30 năm trước", tờ CNN Indonesia giật tít nói về trận thua 0-1 của đội nhà trước U22 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân 700th Anniversary (Chiangmai) vào tối 8/12.

Đang là đương kim vô địch của giải đấu, đội tuyển U22 Indonesia được kỳ vọng sẽ đến Thái Lan để bảo vệ ngôi vương. Nhưng cú sốc lớn đã diễn ra đối với đội bóng "xứ vạn đảo" khi nhận thất bại sít sao 0-1 trước U22 Philippines.

Kết quả này khiến U22 Indonesia buộc phải thắng U22 Myanmar ở lượt đấu cuối và trông chờ kết quả của hai bảng đấu còn lại để hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Dù vậy khả năng này được cho là khó xảy ra khi U22 Việt Nam hiện đang là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 3 điểm nhờ trận thắng U22 Lào ở trận ra quân.

"Thất bại ở trận ra quân đã tái hiện lịch sử cay đắng và thất vọng của Indonesia ở SEA Games 1995, cũng diễn ra tại Thái Lan. Thất bại ở trận mở màn đã khiến Indonesia không thể lọt vào bán kết, khi cũng để thua Việt Nam ở lượt trận cuối.

U22 Indonesia (áo trắng) bất ngờ để thua U22 Philippines ở trận ra quân bảng C SEA Games 33 (Ảnh: Bola).

Liệu thất bại 30 năm trước sẽ được lặp lại? Câu trả lời sẽ đến vào ngày 11/12 tới đây khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ có kết quả", tờ CNN Indonesia nhấn mạnh trong phần nội dung.

"Sau khi thua Philippines, đội tuyển U22 Indonesia ngay lập tức chuyển hướng tập trung sang trận đấu với Myanmar", tờ Bola cũng giật tít nói về trận thua gây thất vọng lớn của đội nhà.

"Với tư cách là nhà đương kim vô địch, kết quả này đương nhiên thu hút sự chú ý đáng kể từ công chúng Indonesia. Các cầu thủ và ban huấn luyện ngay lập tức hành động để đánh giá lại màn trình diễn của họ nhằm tìm lại phong độ tốt nhất cho đội tuyển.

Tình hình bảng đấu cũng trở nên phức tạp hơn khi Indonesia không còn quyền tự quyết khi phải phụ thuộc vào trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở bảng đấu còn lại", tờ Bola bình luận.

Tờ báo của Indonesia cũng dẫn lời phát biểu của HLV Indra Sjafri sau trận thua: "Có lẽ tôi tập trung hơn vào việc giành chiến thắng trong trận đấu với Myanmar, vì chiến thắng là rất quan trọng. Ở tình thế hiện tại, chúng tôi không còn quyền tự quyết khi phải trông chờ kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Nhưng điều quan trọng vào lúc này là chúng tôi chuẩn bị như thế nào để giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai với Myanmar".