Tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản (16h hôm nay): Nỗ lực cho tấm vé tứ kết

*Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 16h chiều nay (10/3, theo giờ Việt Nam), trên sân Perth Rectangular, tại thành phố Perth (Australia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đội tuyển bóng đá nữ đang ở tình thế khó khăn. Chúng ta có thể bị loại nếu thua Nhật Bản (bất kể bao nhiêu bàn), đồng thời trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Loan kết thúc với chiến thắng sát nút của Ấn Độ, trong một trận cầu có nhiều bàn thắng (ví dụ Ấn Độ thắng Đài Loan 3-2, 4-3…). Khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rơi thẳng xuống vị trí cuối bảng C.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt lượt trận cuối vòng bảng (Ảnh: Getty).

Trường hợp khác, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bị loại nếu thua đội tuyển Nhật Bản từ 3 bàn cách biệt trở lên. Khi đó, cho dù chúng ta xếp thứ 3 tại bảng C (nếu Ấn Độ không thắng Đài Loan), đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn xếp cuối trong nhóm 3 đội xếp thứ 3 ở vòng bảng.

Nhìn chung, tình thế của đội tuyển nữ Việt Nam rất khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản là nền bóng đá nữ số một châu Á, một trong những đội mạnh nhất thế giới, khó khăn càng chồng chất.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ trước Nhật Bản. Hơn nữa, vào lúc này đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã sở hữu vé vào tứ kết.

Với Nhật Bản, việc gặp đối thủ nào ở vòng đấu tiếp theo cũng không có sự khác biệt, nên việc giành chiến thắng, nhất là chiến thắng đậm trước đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không phải là ưu tiên của họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ Việt Nam dù kém đối thủ về chất lượng chuyên môn, nhưng chúng ta có điểm mạnh là tinh thần thi đấu. Càng bị đặt vào tình thế khó, các cô gái đá bóng của Việt Nam càng tỏ ra mạnh mẽ.

Về mặt tinh thần, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng tỏ ra khá thoải mái khi đối đầu với Nhật Bản. Không ai trách HLV Mai Đức Chung và các học trò, cho dù bất cứ kết quả nào xảy ra trước Nhật Bản.

Đặc biệt, trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam chuyển giao lực lượng, kết quả càng không phải là điều mà người hâm mộ đòi hỏi ở các cầu thủ nữ. Điều quan trọng là các cầu thủ trưởng thành như thế nào, thông qua những trận đấu như thế này.

Thoải mái thi đấu trước đội bóng hàng đầu châu Á và thế giới, biết đâu đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ tạo bất ngờ. Chúng ta có thể hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản, qua đó giành vé đi tiếp.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng 1-0.

Bảng xếp hạng bảng C Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: AFC).