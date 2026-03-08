Báo Trung Quốc bị sốc khi tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại

“Một cú sốc lớn ở giải bóng đá nữ châu Á 2026”, tờ 163 (Trung Quốc) giật tít sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) vào trưa 7/3 tại Perth (Australia) ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Đài Loan (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Chiều 7/3, người hâm mộ đã chứng kiến cú sốc lớn ở bảng C của giải bóng đá nữ châu Á khi Đài Loan đã bất ngờ đánh bại tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 1-0. Đây cũng được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ khi giải đấu năm nay khởi tranh.

Trước trận, hầu như không ai coi đây là cuộc đối đầu đáng chú ý. Xét về thực lực cũng như thứ hạng thế giới, tuyển nữ Việt Nam đều được đánh giá cao hơn Đài Loan. Ở lượt trận mở màn, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại tuyển nữ Ấn Độ, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ít ai nghĩ rằng họ lại có thể vấp ngã trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Diễn biến trận đấu cũng nằm ngoài mọi dự đoán. Xét về các chỉ số thống kê, tuyển nữ Việt Nam thực tế chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, họ tung ra 9 cú sút nhưng không có lần nào trúng đích, qua đó bỏ lỡ toàn bộ cơ hội ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Đài Loan thi đấu rất thực dụng. Họ không quá chú trọng kiểm soát bóng mà chủ yếu chờ đợi cơ hội phản công. Họ đã tạo một tình huống nguy hiểm khi cú sút của Matsunaga Saki dội xà ngang, trước khi Su Yu Hsuan nhanh chóng băng vào đánh đầu bồi vào khung thành trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chỉ với một pha tấn công hiệu quả, Đài Loan đã giành chiến thắng 1-0 và tạo nên cú sốc lớn”.

Báo Trung Quốc không ngờ tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Đài Loan (Ảnh: Getty).

Tờ 163 cho rằng kết quả này có thể tạo ra sự thay đổi lớn tới cục diện giải đấu. Họ bình luận: “Kết quả này thoạt nhìn chỉ làm thay đổi thứ hạng trong bảng C nhưng thực tế lại ảnh hưởng đáng kể đến cục diện toàn bộ vòng knock-out của giải bóng đá nữ châu Á. Đặc biệt, nó có thể tác động trực tiếp đến đối thủ của tuyển nữ Trung Quốc ở vòng loại trực tiếp, qua đó mở ra con đường thuận lợi hơn cho đội bóng của HLV Ante Milicic.

Nếu giành vị trí nhất bảng B, tuyển nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với đội nhì bảng C (nhiều khả năng là Đài Loan).

Trước đó, trong trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Uzbekistan, HLV Milicic đã thực hiện những điều chỉnh táo bạo. So với trận ra quân, ông chỉ giữ lại thủ môn Chen Chen và trung vệ Wang Linlin trong đội hình xuất phát, còn lại 9 vị trí khác đều được thay đổi.

Mục đích của quyết định này là tạo cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ hơn, đồng thời kiểm tra chiều sâu đội hình. Bên cạnh đó, các trụ cột như Wang Shuang cũng được cho nghỉ ngơi để tích lũy thể lực cho những trận đấu quan trọng phía trước”.

Tuyển nữ Việt Nam cần một kết quả hòa hoặc thua với tỷ số tối thiểu trong trận đấu cuối cùng với Nhật Bản vào lúc 16h ngày 10/3 để hy vọng giành vé đi tiếp.