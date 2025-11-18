Thủ quân U22 Việt Nam nhập viện sau trận thua U22 Hàn Quốc

Chiều 18/11, U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc 0-1 tại lượt trận cuối giải giao hữu Panda Cup 2025 ở Trung Quốc. Kết quả này khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lỡ cơ hội vô địch.

Không chỉ thua, U22 Việt Nam còn nhận tin không vui từ chấn thương của Nguyễn Văn Trường. Ở phút 70, đội trưởng U22 Việt Nam sau pha tranh chấp bóng với cầu thủ U22 Hàn Quốc, có tình huống tiếp đất không tốt.

Anh đau đớn nằm sân, và cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Tuy nhiên Văn Trường không thể thi đấu tiếp, buộc phải rời sân bằng cáng.

Văn Trường dính chấn thương nặng (Ảnh: UFA).

Do HLV Đinh Hồng Vinh hết quyền thay người nên U22 Việt Nam phải chơi với 10 cầu thủ trên sân. Đây cũng là một trong những lý do khiến U22 Việt Nam không thể có bàn gỡ hòa, đành chấp nhận thua 0-1.

Sau trận đấu, Văn Trường không đỡ đau. Các bác sĩ U22 Việt Nam đã đưa anh tới bệnh viện tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) để kiểm tra.

Phó Chủ tịch VFF đồng thời là Trưởng đoàn U22 Việt Nam - ông Trần Anh Tú cho biết Văn Trường bị chấn thương ở đầu gối, hiện vẫn chưa được thông báo kết quả cụ thể.

Trong trường hợp Văn Trường chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn với U22 Việt Nam khi SEA Games 33 đang tới gần.

Theo kế hoạch, sáng 19/11, U22 Việt Nam về nước, tiếp tục tập luyện tại TPHCM trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33 vào ngày 2/12.