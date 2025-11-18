Báo Hàn Quốc nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam trước trận quyết đấu

Sau khi U22 Hàn Quốc thất bại trước U22 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai giải Panda Cup, dư luận xứ Kim Chi tỏ ra khá bi quan về đội nhà. Trước thềm trận đấu quyết định với U22 Việt Nam vào chiều nay, toàn đội U22 Hàn Quốc đã nhận được cảnh báo về sức mạnh của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U22 Việt Nam được nhận định là đối thủ đáng gờm với U22 Hàn Quốc (Ảnh: UFA).

Tờ Xportsnews viết: “U22 Việt Nam là đội tuyển tương đối mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của U22 Hàn Quốc. Ở giải giao hữu Panda Cup, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nếu như U22 Hàn Quốc hứng chịu thất bại trước U22 Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả cũng cho rằng HLV Lee Min Sung quá tự mãn. Sau trận thua trước U22 Trung Quốc, HLV của U22 Hàn Quốc khẳng định không đáng bận tâm tới kết quả vì đây chỉ là trận giao hữu. Ông còn hẹn U22 Trung Quốc quyết đấu ở giải đấu chính thức (như giải U23 châu Á vào đầu năm sau).

Tờ Xportsnews nhấn mạnh: “Thất bại của U22 Hàn Quốc trước U22 Trung Quốc không đáng trách bằng lời phát biểu của HLV Lee Min Sung sau trận đấu mới thực sự tệ hại. Nhiều người cho rằng ông quá tự mãn và chỉ ngụy biện để chữa thẹn sau thất bại”.

Trong khi đó, tờ Wiki Tree chỉ ra vấn đề của U22 Hàn Quốc: “Thất bại trước U22 Trung Quốc không chỉ đơn thuần là một trận thua, mà còn phơi bày rõ ràng chuỗi phong độ sa sút gần đây cùng những vấn đề mang tính hệ thống của U22 Hàn Quốc, khiến người hâm mộ thêm lo ngại. Lối chơi pressing (gây áp lực) với cường độ cao của U22 Trung Quốc thực sự khiến cho U22 Hàn Quốc gặp khó. Phản ứng của các cầu thủ Hàn Quốc quá chậm, các pha lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy, tuyến giữa không duy trì được sức ép.

Câu hỏi đặt ra là “Điều gì đang khiến bóng đá Hàn Quốc tụt dốc?”. Vấn đề này được nêu lên mạnh mẽ sau trận thua trước U22 Trung Quốc. Thất bại này phơi bày loạt vấn đề mang tính hệ thống như đội bóng chuẩn bị chiến thuật kém, thiếu ổn định trong vận hành các đội trẻ, sự thiếu tin tưởng vào ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) và hạn chế về cọ xát quốc tế.

U22 Hàn Quốc rất cần chiến thắng trước U22 Việt Nam ở thời điểm này để khôi phục niềm tin từ người hâm mộ (Ảnh: Sina).

Về chiến thuật, đội tuyển phản ứng chậm trước thay đổi của đối thủ, thể lực và tính tổ chức bị suy giảm về cuối trận. Ở cấp độ U20 và U23, việc thay đổi HLV liên tục khiến triết lý bóng đá không ổn định và không được duy trì giữa các lứa tuổi”.

Cuối bài viết, tờ Wiki Tree nhấn mạnh: “Trận đấu giữa U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam vào chiều 18/11 trong trận đấu không chỉ mang ý nghĩa xếp hạng. Đây là màn tổng kiểm tra cuối cùng trước giải châu Á và là trận có thể ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin người hâm mộ.

Đây là trận đấu thực sự quan trọng, giúp U22 Hàn Quốc kiểm tra cách vận hành chiến thuật, cải thiện khâu ghi bàn, sự ổn định ở tuyến giữa, khôi phục niềm tin sau trận thua trước U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam là thuốc thử tốt để U22 Hàn Quốc kiểm nghiệm lại mọi thứ. Đừng để mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn”.