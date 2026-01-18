Thủ môn U23 Trung Quốc tuyên bố thắng U23 Việt Nam

Ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan tối 17/1, U23 Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu cân não. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội U23 Trung Quốc vào tới bán kết giải U23 châu Á.

Người có công lớn nhất giúp U23 Trung Quốc làm nên chiến tích là thủ môn Li Hao. Anh thực hiện 8 pha cứu thua, giữ cho đội nhà đứng vững suốt 120 phút nghẹt thở trước U23 Uzbekistan. Đặc biệt ở loạt sút luân lưu, Li Hao cản thành công cú đá của Abdullaev, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-2, giành vé đi tiếp.

Li Hao làm nản lòng các chân sút U23 Uzbekistan.

“Chúng tôi thực sự đã có sự chuẩn bị cho loạt luân lưu. Thực ra trận đấu nào cũng chuẩn bị cho tình huống có phạt đền, lần này chỉ là tôi đã làm được hết khả năng”, Li Hao cho biết.

Đáng chú ý, thủ thành U23 Trung Quốc còn tiết lộ anh nói với cầu thủ đối phương rằng mình đoán được hướng sút, nhưng cầu thủ U23 Uzbekistan vẫn không thay đổi quyết định.

“Quả phạt đền mà tôi cản phá được, trước khi đối thủ sút tôi đã biết anh ta sẽ đá về hướng nào. Tôi còn nói với anh ta rồi, nhưng anh ta không tin tôi, vẫn đá đúng hướng đó, vậy thì sao tôi không cản được chứ?”, Li Hao chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu.

U23 Trung Quốc lần đầu vào bán kết giải U23 châu Á.

Về vấn đề sức khỏe khi Li Hao liên tục được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong trận đấu, anh cho biết: “Đến hiệp phụ, vì phát bóng dài liên tục nên tôi hơi mất sức. Nhưng bắt luân lưu thì không cần dùng quá nhiều lực, nên cũng không quá mệt”.

Vào bán kết, U23 Trung Quốc gặp thách thức lớn khi đối đầu với U23 Việt Nam. Người hùng của U23 Trung Quốc tự tin tuyên bố mình và các đồng đội sẽ đánh bại đội bóng đến từ Đông Nam Á.

“Bây giờ tôi rất hạnh phúc, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng. Tôi tin là mình sẽ làm được”, Li Hao khẳng định.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 tại Saudi Arabia.