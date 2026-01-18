Thủ môn U23 Trung Quốc hoá "người nhện", giúp đội nhà lập dấu mốc lịch sử

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Ở trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan tối 17/1, thủ thành Li Hao của Trung Quốc thi đấu chói sáng khi có tới 8 pha cứu thua cho đội nhà, góp công lớn giúp đội bóng "đất nước tỷ dân" lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên vào vòng bán kết tại giải U23 châu Á.

Pha bay người cứu thua ấn tượng của thủ thành Li Hao ở phút 42 (Ảnh: AFC).

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Trung Quốc đã yêu mến đặt cho Li Hao với biệt danh là "Bức tường thép" hay là "Courtois của Trung Quốc" (thủ thành người Bỉ Thibaut Courtois, hiện đang trấn giữ khung thành của Real Madrid).

Trong hành trình vào bán kết của U23 Trung Quốc, thủ thành Li Hao đã có tổng cộng 24 pha cứu thua, trong đó có 16 pha cứu thua ở vòng bảng và 8 pha cứu thua ở trận tứ kết.

Ở trận tứ kết, màn trình diễn xuất sắc của thủ thành sinh năm 2004 đã khiến các cầu thủ U23 Uzbekistan hoàn toàn bất lực trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới đối thủ, đặc biệt là hai tình huống phản xạ xuất thần cứu thua cho đội nhà ở phút 19 sau một pha dứt điểm rất căng trước vòng cấm của cầu thủ Uzbekistan và một pha bay người dùng ngón tay phá bóng ở phút 42.

Li Hao cản phá thành công lượt sút luân lưu của cầu thủ U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Không chỉ vậy, trong loạt sút luân lưu, thủ thành Li Hao đã có chiến thuật tâm lý với cầu thủ của U23 Uzbekistan, từ đó khiến hai cầu thủ của đối phương đá hỏng trên chấm 11m.

Chiến thắng trước U23 Uzbekistan đã giúp U23 Trung Quốc làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á sau 5 lần bị loại ngay từ vòng bảng ở các kỳ trước đó.

Đáng chú ý, màn trình diễn của U23 Trung Quốc vẫn không khiến truyền thông và người hâm mộ nước này cảm thấy yên tâm khi chuẩn bị đối mặt với U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

"Mặc dù Li Hao đã được tôn sùng, nhưng U23 Trung Quốc có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng. Đó là họ đang thiếu sức mạnh tấn công, khi chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận đấu và sẽ rất khó khăn khi đụng độ U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc gặp rối loạn ở tuyến giữa, thường xuyên để xảy ra sai sót trong quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công cho thấy sự thiếu bản lĩnh khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn", tờ Sina Sport của Trung Quốc nhấn mạnh.

Thủ thành Li Hao từng khoác áo Atletico Madrid Vào năm 2023, Li Hao, 20 tuổi, chính thức ký hợp đồng với Atlético Madrid, trở thành cầu thủ Trung Quốc thứ hai gia nhập gã khổng lồ La Liga sau Xu Xin. Sau đó, anh được cho mượn đến Cornella ở Giải hạng nhất Tây Ban Nha (giải đấu cấp ba của bóng đá Tây Ban Nha), trở thành thủ môn người Trung Quốc đầu tiên bắt chính ở một giải đấu hạng ba châu Âu. Đầu năm 2025, Li Hao kết thúc sự nghiệp ở nước ngoài và trở về Trung Quốc gia nhập đội bóng Qingdao West Coast thuộc giải Chinese Super League, nhanh chóng khẳng định vị trí thủ môn chính thức. Trong mùa giải 2025, anh ra sân 29 trận cho đội, giữ sạch lưới 8 trận. Tháng 6 cùng năm, anh được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất tháng của Chinese Super League với tỷ lệ cứu thua 81,8%, chứng tỏ khả năng của mình qua màn trình diễn ấn tượng. Li Hao được dự báo sẽ sớm được triệu tập vào đội tuyển quốc gia sau màn trình diễn ấn tượng ở giải U23 châu Á 2026.