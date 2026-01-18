Báo Đông Nam Á chờ đợi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Sau khi các cặp đấu bán kết giải U23 châu Á năm nay tại Saudi Arabia được xác định, U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc, còn U23 Hàn Quốc gặp U23 Nhật Bản, truyền thông Đông Nam Á hào hứng bình luận về những trận đấu trước mắt.

Trang CNN Indonesia viết: “U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan, sẵn sàng chạm trán đội tuyển U23 Việt Nam ở bán kết giải châu Á”.

U23 Việt Nam được đánh giá cao bởi truyền thông Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

“Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan tại tứ kết giải châu Á năm nay diễn ra với thế trận một chiều. Đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân chủ yếu chơi phòng ngự, còn U23 Uzbekistan kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Dù vậy, hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc chơi rất kỷ luật, khiến cho các đợt tấn công của U23 Uzbekistan bị chặn đứng và đội bóng Trung Á không ghi được bàn thắng nào. Nguyên nhân U23 Uzbekistan bế tắc vì U23 Trung Quốc gây áp lực rất tốt. Tinh thần thi đấu và thể lực là điểm mạnh của U23 Trung Quốc”, CNN Indonesia phân tích thêm.

Kết quả U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan là kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, theo trang báo của xứ sở vạn đảo, dường như đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản này.

CNN Indonesia thông tin thêm: “Với chiến thắng trong trận tứ kết, U23 Trung Quốc vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U23 UAE ở tứ kết”.

Trong khi đó, ở một bài báo khác cũng trên trang CNN Indonesia, tờ báo này bình luận: “U23 Việt Nam hiện nay còn đáng sợ hơn so với thời của HLV Park Hang Seo. Đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik. Vị HLV này biến U23 Việt Nam thành tâm điểm chú ý, khi họ mạnh mẽ giành vé vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026”.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Trung Quốc ở bán kết (Ảnh: AFC).

“Dù đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa lọt vào chung kết giống như đội bóng của HLV Park Hang Seo 8 năm trước, nhưng dưới thời HLV Kim Sang Sik, những cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc đang đi trên con đường mà những cầu thủ đàn anh của họ từng đi”, vẫn là những dòng được viết trên CNN Indonesia.

Còn trên tờ Siam Sport của Thái Lan, tờ báo này nhận định: “U23 Việt Nam trên đường tái hiện lịch sử, lần thứ hai đội này giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á. HLV Kim Sang Sik cam kết sẽ quyết tâm vượt qua các giới hạn và cạnh tranh một suất vào trận chung kết của giải đấu năm nay”.

“Thể lực tốt là chìa khóa tạo nên thành công của U23 Việt Nam, đội bóng này đang tràn đầy tự tin. Mục tiêu tiếp theo của họ là trận bán kết và sau đó là tiếp tục hành trình hướng đến ngôi vô địch”, tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 tới đây, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tại Jeddah (Saudi Arabia).