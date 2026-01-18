HLV U23 Uzbekistan hiến kế cho U23 Việt Nam cách thắng U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc trong trận tứ kết ở Saudi Arabia. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á bế tắc trước hàng thủ dày đặc của đối phương. Sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ, hai đội hòa 0-0 và U23 Uzbekistan thua U23 Trung Quốc trong loạt sút luân lưu.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) chơi với hàng thủ dày đặc (Ảnh: AFC).

Sau khi dừng bước ở tứ kết, HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan nói về đối thủ: “U23 Trung Quốc có điểm mạnh là tính kỷ luật cao. Họ thi đấu chặt chẽ. U23 Trung Quốc chơi với hàng phòng ngự rất dày ở khu vực trung lộ”.

“Với lối chơi này, U23 Trung Quốc buộc chúng tôi phải đá giãn biên và chơi bóng dài, đúng theo ý họ. Bóng dài là điểm mạnh của U23 Trung Quốc. Còn về điểm yếu của đội này, U23 Việt Nam có thể tự nghiên cứu, tôi tin rằng HLV của đội U23 Việt Nam sẽ nhìn thấy điểm yếu của U23 Trung Quốc”, HLV Ravshan Khaydarov nói thêm.

Cũng theo vị HLV của đội tuyển U23 Uzbekistan, việc U23 Trung Quốc phòng ngự dày đặc là điều mà ông dự đoán từ trước giờ bóng lăn, chỉ đáng tiếc rằng các cầu thủ U23 Uzbekistan không thể xuyên thủng được hàng thủ của đối phương, không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

U23 Việt Nam có thể khai thác điểm yếu ở hàng thủ của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Ông Ravshan Khaydarov phân tích: “Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong suốt 120 phút bóng lăn, tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng chúng tôi không tận dụng được. Dù sao, tôi phải thừa nhận rằng hàng thủ của U23 Trung Quốc được tổ chức rất tốt”.

“Đây là điều tôi đã dự báo từ trước, nhưng điều tiếc nuối của tôi là chúng tôi không thể thực hiện tốt hơn những gì đã thực hiện. U23 Uzbekistan vượt trội về mọi con số thống kê, nhưng trận đấu vừa rồi không phải là trận đấu may mắn của chúng tôi.

Bóng đá là thế, đôi khi tỷ số không phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Chúng tôi không thể ghi được bàn thắng và chúng tôi bị loại”, HLV Ravshan Khaydarov buồn bã cho biết.

Sau khi đánh bại U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Trận bán kết diễn ra vào 22h30 ngày 20/1 tới đây.