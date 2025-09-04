Thủ môn U23 Lào tuyên bố bất ngờ sau khi khiến U23 Indonesia nhận cú sốc

"Trước hết, tôi rất vui vì đã giúp ích cho đội tuyển và đất nước. Kết quả này không chỉ nhờ tôi. Tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều đóng vai trò quan trọng. Mỗi thành viên trong đội đều là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này", thủ thành Kop Lokphathip bày tỏ sau khi được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa tuyển U23 Lào và U23 Indonesia trên sân Gelora Delta (Indonesia).

Thủ thành Kop Lokphathip được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Lào và U23 Indonesia (Ảnh: Bola).

Mặc dù U23 Indonesia chiếm lĩnh thế trận và chơi ép sân hoàn toàn trong suốt trận đấu, nhưng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Kop Lokphathip đã khiến đội bóng xứ vạn đảo không một lần làm rung mành lưới đối phương và chia điểm đầy thất vọng ngay trận ra quân.

Theo Opta, thủ thành 19 tuổi của tuyển Lào có ít nhất 6 pha cứu thua cho đội nhà. Một trong những pha cứu thua xuất sắc nhất của Kop Lokphathip trong trận đấu diễn ra ở phút thứ 80, khi anh bật cao cản phá cú sút rất căng của tiền vệ Rayhan Hanan của đội tuyển U23 Indonesia.

Với việc chỉ giành được một điểm ở trận ra quân, U23 Indonesia gặp bất lợi lớn để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi phải đụng độ với Macau (Trung Quốc) và Hàn Quốc ở hai lượt đấu tới.

U23 Indonesia (áo đỏ) gặp khó khăn trong khâu ghi bàn trước U23 Lào ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: PSSI).

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erik Thohir đã bày tỏ sự nuối tiếc trước kết quả không như kỳ vọng của đội nhà.

"Đội tuyển U23 Indonesia đã chơi tấn công ngay từ đầu, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng được cho đến cuối trận, cuối cùng chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Lào", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

"Tuy nhiên vẫn còn hai trận đấu nữa với Macau và Hàn Quốc. Đội tuyển U23 quốc gia phải trở lại mạnh mẽ và thể hiện hết mình trong những trận đấu còn lại để giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tiếp tục cố gắng nhé, Garuda Muda", chủ tịch của PSSI nói thêm.

Thất bại trước Lào khiến U23 Indonesia đứng thứ hai tại bảng J của vòng loại U23 châu Á 2026. Hàn Quốc, đội đã giành chiến thắng 5-0 trước Macau, dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm.