AFC tiết lộ về án phạt xử thua Malaysia 0-3 trước tuyển Việt Nam

Phát biểu tại trong buổi họp báo ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tại Kuala Lumpur vào sáng 16/3, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul cho biết sai phạm của bóng đá Malaysia có phần tương đồng với Timor Leste nhưng không hẳn giống nhau về bản chất.

Theo ông Windsor Paul, sai phạm của Timor Leste trước đây chỉ được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc, vì vậy án phạt được áp dụng cho các giải đấu tiếp theo.

Tuyển Malaysia có khả năng cao bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Ông giải thích rằng Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC cùng Điều 56 đã quy định rõ những hình thức xử phạt mà Ủy ban Kỷ luật có thể áp dụng.

Ông Windsor Paul cho biết trong cuộc họp báo: “Các quy định này không trao quyền cho Ủy ban Kỷ luật đưa ra những hình phạt vượt quá phạm vi được phép. Trong trường hợp của Timor Leste, sai phạm chỉ được phát hiện khi giải đấu đã khép lại.

Khi giải đấu đã kết thúc, bạn không thể áp dụng hình phạt ngược về quá khứ. Thay vào đó, án phạt phải được áp dụng cho các giải đấu sau đó. Đó là lý do Timor Leste bị cấm tham dự kỳ vòng loại Asian Cup tiếp theo".

Trong khi đó, tình huống của đội tuyển Malaysia lại khác. Theo Windsor Paul, những vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nói trên được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra.

“Không thể nói rằng trường hợp của Timor Leste và FAM là giống nhau, bởi bối cảnh hoàn toàn khác”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, AFC từng ra quyết định cấm Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste, Amandio de Araujo, bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, theo Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC, hình thức xử lý chủ yếu là hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Trong khi đó, Điều 56 liên quan đến các biện pháp kỷ luật hoặc tiền phạt đối với cầu thủ và liên đoàn.

Dựa trên các quy định này, nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup. Cách đây không lâu, ông Windsor Paul đã khẳng định FAM sẽ không bị đình chỉ hoạt động.

AFC khẳng định sẽ không đình chỉ hoạt động của FAM (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh rằng Ủy ban Kỷ luật phải đưa ra quyết định dựa hoàn toàn trên các quy định hiện hành, bởi mọi án phạt đều có thể bị kháng cáo.

“Chúng tôi để Ủy ban Kỷ luật xem xét toàn bộ sự việc dựa trên các dữ kiện. Mọi quyết định của ủy ban này đều có thể bị kháng cáo và sau đó vụ việc thậm chí có thể được đưa lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Vì vậy, họ (Ủy ban kỷ luật) không thể đưa ra quyết định một cách tùy tiện. Các phán quyết phải nằm trong phạm vi quyền hạn được quy định trong bộ luật kỷ luật”.

Tổng thư ký Windsor Paul cũng nhấn mạnh rằng nếu một án phạt bị cho là vượt quá thẩm quyền, các bên liên quan hoàn toàn có quyền kháng nghị.

“Ủy ban có quyền đưa ra quyết định, nhưng quyền đó bị giới hạn trong phạm vi quy định của bộ luật. Không thể nhiều hơn và cũng không thể ít hơn”, ông khẳng định.