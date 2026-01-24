Thắng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam nắm lợi thế để đua vé dự Olympic 2028

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Vòng loại nội dung bóng đá nam Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028 chính là giải U23 châu Á 2028. Sau trận thắng U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, tối 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước giải U23 châu Á sau đây hai năm.

Trận thắng U23 Hàn Quốc tối 23/1 rất quan trọng với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Theo đó, nếu lọt vào vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2028, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số một của giải đấu này. Việc nằm trong nhóm hạt giống số một sẽ giúp cho U23 Việt Nam tránh được các đội bóng siêu mạnh như U23 Nhật Bản hoặc U23 Uzbekistan ở vòng bảng.

Đây là những đội mà U23 Việt Nam chưa bao giờ giành được chiến thắng qua các kỳ giải U23 châu Á trong lịch sử. Tránh được các đối thủ trên ở vòng bảng, cơ hội tiến xa của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á sau đây hai năm sẽ lớn hơn hẳn.

Việc U23 Việt Nam được lọt vào nhóm hạt giống số một của giải U23 châu Á 2028 là kết quả của nhiều kỳ giải thành công liên tiếp mà chúng ta đạt được ở sân chơi này. AFC xét kết quả của các đội bóng ở 3 kỳ giải U23 châu Á liên tiếp, rồi phân hạng hạt giống cho kỳ giải kế tiếp.

U23 Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số một của giải U23 châu Á năm 2028 (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á các năm 2022 và 2024, giành hạng ba năm nay. Chúng ta chắc chắn xếp dưới U23 Nhật Bản (hạng ba năm 2022, vô địch năm 2024, vào chung kết năm 2026) và U23 Uzbekistan (vào chung kết các năm 2022 và 2024, vào tứ kết năm 2026).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam xếp trên U23 Hàn Quốc (vào tứ kết các năm 2022 và 2024, hạng tư năm 2026) và U23 Saudi Arabia (vô địch năm 2022, vào tứ kết năm 2024, nhưng bị loại ngay vòng bảng năm 2026). Chúng ta được xếp vào nhóm hạt giống số một, bên cạnh U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan, cùng đội chủ nhà của giải U23 châu Á năm 2028 (chưa xác định).

Nếu nhắm đến vé tham dự OlympicLos Angeles 2028, U23 Việt Nam phải hướng đến việc vào chung kết giải U23 châu Á 2028. Theo điều lệ Olympic, châu Á có hai suất vào thẳng (hai đội vào chung kết giải U23 châu Á 2028), cùng một suất vé vớt (dành cho đội đứng thứ 3), sẽ đá play-off với đại diện của lục địa khác.

Trong đội hình của U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2026, có 5 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á sau đây hai năm, gồm thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), Phạm Đình Hải (20 tuổi), tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).