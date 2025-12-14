Thắng Thái Lan, Philippines gặp tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Chonburi diễn ra căng thẳng ngay từ phút đầu tiên. Chủ nhà Thái Lan nhập cuộc chủ động hơn và ở phút 12, từ tình huống phạt góc của Srangthaisong, bóng tìm đến xà ngang khung thành Philippines.

Tuyển nữ Philippines có câu trả lời ở phút 21, Ramirez Louise thoát xuống, đón đường chọc khe từ đồng đội và đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm quyết định của cô chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Sotchuen.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Phút 39, sau tình huống đá phạt góc rất hiểm hóc của Natalee Ngosuwan, bóng xoáy vào trước khi dội trúng xà ngang khung thành Philippines.

Tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 33

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, trung vệ Thái Lan xử lý lóng ngóng, tạo điều kiện cho Kristine dứt điểm, bóng khẽ chạm người cầu thủ đội chủ nhà trước khi tìm đến xà ngang khung thành.

Tuyển nữ Thái Lan cho thấy sự sắc sảo ở phút 53, từ tình huống phối hợp trung lộ, hậu vệ Long Moriah phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Jiraporn Mongkoldee băng xuống dứt điểm tinh tế tung lưới Philippines, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Cơ hội tiếp tục đến với chủ nhà Thái Lan, phút 70 Natalee nhận bóng bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng tìm đến xà ngang khung thành Philippines đầy đáng tiếc.

Tưởng như Thái Lan đã bảo toàn được lợi thế thì ở phút 86, hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt bóng bên cánh phải và Philippines được hưởng phạt đền. Jael Marie dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Philippines.

Hai đội phải bước vào hiệp phụ và cơ hội đáng kể nhất được Philippines tạo ra ở phút 115. Cú sút uy lực của Katrina đưa bóng chạm tay thủ môn Thái Lan trước khi tìm đến xà ngang khung thành và bật ra đúng vị trí của Jael Marie. Tuy nhiên, tiền đạo này dứt điểm quá chậm và để cơ hội trôi qua.

Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút và phải bước vào chấm luân lưu. Cả 4 cầu thủ Philippines đều dứt điểm thành công còn Pluemjai, Orapin của Thái Lan đá hỏng. Philippines thắng 4-2 trên chấm 11m và họ sẽ đối đầu tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 vào ngày 17/12 tới.