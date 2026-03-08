Thắng Iran, nhà vô địch SEA Games Philippines còn cơ hội ở giải nữ châu Á

Tuyển nữ Australia hòa 3-3 với Hàn Quốc

Trận đấu giữa Hàn Quốc và đội chủ nhà Australia trên sân vận động Australia tại Sydney vào chiều 8/3 mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Hàn Quốc (áo đỏ) và Australia chia điểm (Ảnh: AFC).

Mun Eun Ju là người mở tỷ số cho đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển Hàn Quốc không kéo dài được lâu. Phút 33, trung vệ Alanna Kennedy trong pha lên tham gia tấn công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Australia.

Trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng nữ xứ sở chuột túi vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Australia là cầu thủ kỳ cựu Sam Kerr, ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp một.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra rất sôi nổi. Phút 53, Hàn Quốc được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Kim Shin Ji dứt điểm thành công, ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng nữ đến từ xứ sở kim chi.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Australia thua tiếp bàn nữa sau đó chỉ 3 phút. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Hàn Quốc ở phút 56 là Kang Chae Rim.

Philippines vẫn còn cơ hội vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Trong những phút cuối trận, Australia tấn công rất mạnh. Phút bù giờ thứ 8 của hiệp hai, đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa. Trong tình huống này, Sam Kerr đè người hậu vệ Hàn Quốc, cô trả bóng ngược lại cho trung vệ Alanna Kennedy.

Cầu thủ này lao vào tung cú sút rất căng, làm tung nóc lưới khung thành Hàn Quốc, san bằng tỷ số 3-3. Dù vậy, kết quả hòa chưa đủ để Australia giành lại ngôi đầu bảng từ tay Hàn Quốc. Hai đội Australia và Hàn Quốc có cùng 7 điểm, nhưng Hàn Quốc xếp đầu bảng A, nhờ hơn Australia chỉ số phụ.

Tuyển nữ Philippines giành chiến thắng trước Iran

Đội xếp thứ 3 tại bảng A là ĐKVĐ SEA Games Philippines. Đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng 2-0 trước Iran trên sân vận động thành phố Gold Coast.

Những người ghi bàn cho đội tuyển nữ Philippines trong trận đấu này là Sara Eggesvik ở phút 29 và Chandler McDaniel ở phút 82.

Philippines sẽ chờ kết quả của các bảng B và C ở những ngày thi đấu tiếp theo, để xem họ có giành được vé vào tứ kết, dành cho 2/3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng hay không?

Họ đang xếp thứ hai ở bảng xếp hạng dành cho các đội hạng ba có thành tích xuất sắc nhất với 3 điểm và hiệu số -2. Tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng này khi có 3 điểm và hiệu số 0. Xếp cuối trên bảng xếp hạng các đội thứ ba là Uzbekistan với 0 điểm và hiệu số -6.