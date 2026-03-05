Nhà vô địch SEA Games Philippines thua đậm Hàn Quốc tại giải nữ châu Á

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc và Philippines diễn ra sáng nay (5/3, theo giờ Việt Nam). Trước đối thủ yếu hơn, đội bóng nữ xứ sở kim chi chiếm ưu thế ngay từ đầu.

Phút 12, Jeon Yu Gyeong mở tỷ số cho Hàn Quốc. Cầu thủ này có pha xoay người sút bóng khá dẻo, đánh bại thủ môn đội Philippines, lập công cho Hàn Quốc. Đây là bàn thắng đầu tiên của Jeon Yu Gyeong trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở một giải quốc tế chính thức.

Đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc thắng dễ Philippines (Ảnh: AFC).

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) SEA Games thua tiếp bàn thứ hai sau đó chỉ 3 phút.

Phút 15, Park Soo Jeong có cú sút đưa bóng đi vào góc cao khung thành Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đến từ Đông Bắc Á. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Park Soo Jeong cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Sang hiệp hai, cho dù đội tuyển Philippines đã có một số sự điều chỉnh, nhưng họ vẫn không thể chống chịu nổi sức ép lớn từ phía Hàn Quốc.

Phút 57, đội bóng xứ sở kim chi tìm được bàn thắng thứ 3 của họ trong trận đấu này. Kim Shin Ji đá phạt góc, thủ môn Olivia McDaniel của Philippines khống chế không tốt, bóng đến đúng vị trí của Mun Eun Ju, trước khi cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Hàn Quốc.

Dù thua trận thứ hai liên tiếp kể từ đầu giải, nhưng Philippines vẫn chưa bị loại. Đội ĐKVĐ SEA Games vẫn có thể hy vọng vào tấm vé vớt vào tứ kết, dành cho 2/3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.