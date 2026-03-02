Tuyển nữ Hàn Quốc thắng đậm đội tuyển Iran tại giải châu Á 2026

Trận đấu thứ hai của bảng A, cũng là trận đấu thứ hai tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, diễn ra chiều nay (2/3), tại Gold Coast (Australia).

Đội tuyển nữ Iran tạm dẫn đầu bảng A (Ảnh: AFC).

Dù chiếm ưu thế từ đầu trận, nhưng mãi đến phút 37, Hàn Quốc mới có bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, Jang Sel Gi sút bóng trúng cột dọc, ngay lập tức Choe Yu Ri có mặt kịp thời, đá bồi vào lưới Iran. Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc vẫn là đội chơi chủ động. Phút 59, Lee Eu Young của Hàn Quốc bị hậu vệ Iran truy cản trái phép trong khu vực 16m50, Hàn Quốc được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, cầu thủ kỳ cựu Kim Hye Ri đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng nữ đến từ xứ sở kim chi.

Đội tuyển nữ Hàn Quốc thắng đậm Iran 3-0

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 75, Kim Hye Ri có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hàn Quốc.

Chiến thắng trước Iran giúp cho Hàn Quốc tạm vượt qua chủ nhà Australia để dẫn đầu bảng A. Hàn Quốc và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, nhưng đội tuyển nữ Hàn Quốc tạm xếp trên, nhờ hơn đối phương chỉ số phụ.