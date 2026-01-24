Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản

Tối nay (24/1), U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là trận đấu đáng mong chờ khi hứa hẹn tiềm ẩn sự khó lường.

U23 Trung Quốc được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự (Ảnh: AFC).

Trước thềm trận đấu này, báo giới Indonesia vẫn đặt niềm tin vào khả năng U23 Nhật Bản giành chiến thắng, bất chấp việc U23 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh từ đầu giải.

Tờ Jawapos bình luận: “Cuộc chạm trán giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản ở trận chung kết được dự báo sẽ là một trong những màn đối đầu hấp dẫn nhất giải U23 châu Á. U23 Trung Quốc với lối chơi tổ chức chặt chẽ sẽ đối đầu trực tiếp với U23 Nhật Bản, đội bóng nổi bật nhờ phong cách tấn công nhanh, mạnh mẽ và đầy tính áp đặt.

Những chi tiết nhỏ, sai lầm cá nhân hay chỉ một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng và giàu cảm xúc.

Màn “đại chiến” kinh điển của bóng đá Đông Á này được xác lập sau khi U23 Trung Quốc thể hiện sức mạnh đáng gờm khi loại U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Trong khi đó, U23 Nhật Bản đã cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký khi đánh bại U23 Hàn Quốc.

U23 Nhật Bản cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm (Ảnh: AFC).

Lối chơi của U23 Trung Quốc được đánh giá cao nhờ sự gọn gàng, kỷ luật và tính hiệu quả. Khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ cùng sự bình tĩnh trong việc kiểm soát thế trận giúp họ trở thành mối đe dọa thực sự với U23 Nhật Bản trong trận chung kết.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á. “Samurai trẻ” duy trì phong độ ổn định ngay từ vòng bảng, dựa trên khả năng chuyển trạng thái nhanh, pressing quyết liệt và kỷ luật cao ở mọi tuyến”.

Tờ Jawapos dự đoán U23 Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Trung Quốc.

Tờ Tribunnews đánh giá cao hàng thủ của U23 Trung Quốc nhưng họ cho rằng đẳng cấp của U23 Nhật Bản sẽ tạo nên sự khác biệt. Đội bóng xứ Mặt trời mọc chiếm ưu thế khi bất bại trong 5 trận đối đầu gần đây với U23 Trung Quốc.

Tờ Tribunnews cũng dự đoán U23 Nhật Bản đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0.