Supachok tỏa sáng, đội tuyển Thái Lan thắng 6-1 ở vòng loại Asian Cup

Sau chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Đài Loan trên sân nhà Rajamangala ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10, đội tuyển Thái Lan tràn đầy tự tin dù phải làm khách trên sân Taipel Municipal.

Chỉ sau 4 phút bóng lăn, đội khách đã có bàn mở tỷ số khi Supachok Sarachat chuyền bóng thuận lợi cho Teerasak Poeiphimai băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới thủ thành Huang Chiu-Lin.

Teerasak Poeiphimai (số 14) mở tỷ số cho tuyển Thái Lan chỉ sau 4 phút bóng lăn (Ảnh: FAT).

Đến phút 25, Supachok Sarachat cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời khi chọc khe tinh tế để Seksan Ratri thoát xuống trong vòng cấm và dứt điểm quyết đoán giúp đội nhà dẫn cách biệt hai bàn.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Supachok Sarachat tiếp tục toả sáng bằng bàn thắng cho riêng mình (phút 45+1) sau pha phối hợp đẹp mắt với đội trưởng Chanathip Songkrasin.

Teerasak Poeiphimai lập hat-trick trong chiến thắng đậm của Thái Lan trước Đài Loan (Ảnh: FAT).

Bước sang hiệp 2, khi bóng chỉ vừa lăn chưa đầy 1 phút, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 khi tiền đạo Po-wei Kuo dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, bóng trôi qua tay thủ thành Patiwat Khammai rồi đi thẳng vào lưới.

Tuy nhiên, các cầu thủ tuyển Thái Lan vẫn bình tĩnh kiểm soát bóng ở tuyến giữa và khiến đội chủ nhà luôn trong thế chống đỡ vất vả trước sức ép tấn công do đội khách tạo ra.

Phút 59, khung thành của đội chủ nhà chao đảo khi lần lượt Teerasak Poeiphimai và Chanathip Songkrasin có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, rất may thủ thành Huang Chiu-Lin xuất sắc cản phá cứu thua cho đội nhà.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Santiphap Channgorm đi bóng ở cánh trái trước khi tạt bóng cho Teerasak Poeiphimai không bị ai theo kèm dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà.

Bàn thua khiến tâm lý của các cầu thủ đội chủ nhà đi xuống và họ phải nhận thêm bàn thua thứ 5 ở phút 76, khi Teerasak Poeiphimai lập hat-trick cho riêng mình còn Supachok Sarachat cũng lập hat-trick kiến tạo.

Tuyển Thái Lan tạm thời dẫn đầu bảng D sau 4 lượt trận khi đánh bại Đài Loan ở cả hai lượt trận (Ảnh: FAT).

Phút bù giờ 90+3, sau một pha dứt điểm của cầu thủ tuyển Thái Lan, bóng đập chân hậu vệ Huang Tzu-ming khiến bóng đổi hướng đi thẳng vào lưới, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 6-1 cho Thái Lan.

Chiến thắng đậm này giúp tuyển Thái Lan tạm thời tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 4 lượt trận, khi trận đấu giữa Sri Lanka và Turkmenistan ở bảng D vẫn chưa diễn ra.

Đội hình thi đấu

Đài Loan: Huang Chiu-lin, Kuo Bo-wei (Zhao Wei-jie 60’), Huang Tzu-ming, Wei Pei-lun (Huang Chun-lin 46’), Chao Ming-hsu, Feng Shao-chi (Yao Ko-chi 90'+1), Owen (Huang Chia-yu 46’), Chen Po-liang, Hsu Po-chieh (Huang Wei-chieh 62’), Chen Chao-an, Benchy Estama

Thái Lan: Patiwat Khammai, Nicholas Mickelson, Saringkan Promsupa, Nattapong Sayriya (Songwut 86'), Wanchai Jarunongkran (Santiphap 60’), Thitipan Puangchan, Weerathep Pomphan, Chanathip Songkrasin (Worachit 86'), Supachok Sarachat, Seksan Ratree (Channarong 60’), Teerasak Poeiphimai (Ben Davis 77').