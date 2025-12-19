Sự cố sau bàn thắng quý hơn vàng của U22 Việt Nam

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Phút 95 trong trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Thanh Nhàn đã chớp thời cơ rất tốt khi sút bồi tung lưới đội chủ nhà. Cầu thủ của U22 Việt Nam cởi áo ăn mừng bàn thắng trong niềm phấn khích tột độ.

Mặc dù vậy, ở thời điểm ấy, sự cố đã xuất hiện khi bảng điện tử bỗng nhảy lên tỷ số 3-2 nghiêng về U22 Thái Lan, bất chấp việc U22 Việt Nam mới là đội bóng vừa ghi bàn.

Bảng điện tử trên sóng truyền hình hiển thị nhầm tỷ số sau khi U22 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-2 (Ảnh chụp màn hình).

Sai sót hiển thị này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang.

Nhiều khán giả truyền hình đã nhận thấy đây là sự nhầm lẫn của ban tổ chức. Họ đã bày tỏ thắc mắc trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phận kỹ thuật của ban tổ chức quá “nôn nóng” và vội vã, khiến họ mắc sai lầm sơ đẳng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, các nhân viên kỹ thuật ở SEA Games mắc lỗi hiển thị nhầm thông tin (trong đó có quốc kỳ, tỷ số…) trên sóng truyền hình. Mặc dù nhiều lần phía Thái Lan xin lỗi nhưng mọi chuyện… đâu lại vào đấy.

Trở lại với trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan (sau khi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1). Đây là chức vô địch SEA Games lần thứ 3 của “Rồng vàng” trong 4 kỳ đại hội gần nhất.