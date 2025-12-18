Chuyên gia châu Âu: “U22 Việt Nam thi đấu căng thẳng, sợ mắc sai lầm”

U22 Việt Nam sẽ bước vào “nấc thang cuối cùng tới thiên đường” khi đối đầu với chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala vào lúc 19h30 tối nay (18/12).

Trước trận đấu này, chuyên gia bóng đá người Scotland, Richard Harcus, đã có buổi trả lời phỏng vấn với Dân trí. Ông có cái nhìn thẳng thắn về màn trình diễn của U22 Việt Nam cũng như cơ hội của đội bóng khi đối đầu với chủ nhà Thái Lan.

U22 Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines (Ảnh: Tiến Tuấn).

U22 Việt Nam đang sợ mắc sai lầm

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn, với hai bàn thắng trong những phút cuối trong trận đấu với U22 Philippines. Ông đánh giá sao về màn trình diễn của U22 Việt Nam ở trận đấu này?

- Tôi thấy U22 Việt Nam có vẻ thi đấu khá căng thẳng, thậm chí là sợ mắc sai lầm. Điều này dẫn tới lối chơi và các đường chuyền của đội bóng thiếu sự liền mạch. Trong khi đó, U22 Philippines phòng ngự tốt nhưng họ gần như không tạo ra được mối đe dọa thực sự nào với khung thành U22 Việt Nam. Tôi cho rằng tỷ số chung cuộc phần nào có lợi cho U22 Việt Nam, dù họ là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng trước U22 Philippines.

Ở trận bán kết, Thanh Nhàn đã thực hiện cú sút phạt vào lưới U22 Philippines. Ông có cho rằng các tình huống cố định là “vũ khí mới” của đội bóng?

- Tôi không nghĩ vậy. Bàn thắng của Thanh Nhàn vào lưới U22 Philippines xuất phát nhiều từ khả năng phòng ngự kém của hàng thủ U22 Philippines và sai lầm rất lớn của thủ môn. Điều đó gần như không liên quan tới độ chính xác hay uy lực của cú dứt điểm từ Thanh Nhàn bởi cú sút cũng không có nhiều lực. Đây là lỗi của U22 Philippines hơn là do U22 Việt Nam tạo ra mối nguy hiểm thực sự. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận độ chính xác của cú sút là khá tốt.

Nếu HLV Kim Sang Sik giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, ông có cho rằng vị “thuyền trưởng” này sẽ tiếp bước người đồng hương Park Hang Seo thành công cùng bóng đá Việt Nam?

- Tôi chỉ nói một từ thôi: Không. HLV Kim Sang Sik là một con người khác. Quốc tịch của ông ấy không liên quan gì tới điều này. Tôi cho rằng chúng ta cần dành nhiều lời khen hơn cho các cầu thủ cũng như các trợ lý huấn luyện.

Điều đó không hề phủ nhận công lao của Kim Sang Sik mà là để ghi nhận thực tế rằng bóng đá Việt Nam đang có một nền tảng đào tạo cầu thủ trẻ rất tốt, trong khi điều này còn khá yếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng chưa đối đầu với một đội bóng thực sự đẳng cấp nào, ví dụ như U22 Thái Lan.

Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của “chú Park”. Tôi không thấy sự kết nối giữa HLV Kim Sang Sik với đội bóng giống như những gì Park Hang Seo từng có. Tuy nhiên, HLV Kim đang mang lại kết quả, nên tôi không thể chê trách ông ấy.

Dưới thời HLV Kim, tôi thấy đội bóng vận hành kỷ luật và chặt chẽ hơn, đôi lúc kiên nhẫn hơn trong quá trình triển khai bóng. Vấn đề là phần lớn người hâm mộ không thích điều đó. Họ muốn thấy bóng đá tấn công, sáng tạo và giàu cảm hứng.

U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thi đấu kỷ luật, chặt chẽ (Ảnh: Hải Long).

Đó cũng là lý do vì sao Đình Bắc tạo ra sự phấn khích, bởi cậu ấy dường như là cầu thủ hiếm hoi được trao vai trò tự do để sáng tạo. Dưới thời HLV Park, sự sáng tạo xuất hiện trên khắp mặt sân, nhưng đổi lại đội bóng lại thường xuyên để lọt lưới những bàn thua vô cùng khó hiểu.

Vì thế, mọi chuyện nằm ở việc tìm ra sự cân bằng. Bạn muốn chơi bóng đá hấp dẫn nhưng để thủng lưới trong những tình huống không đáng có, hay muốn chơi chậm rãi, tổ chức tốt, có thể nhàm chán hơn nhưng đạt được kết quả mong muốn? Đây luôn là bài toán tạo ra tranh luận giữa người hâm mộ.

Kỳ vọng lớn vào Đình Bắc

Ông có thực sự đánh giá cao lứa U22 Việt Nam ở thời điểm này không? Họ đã vô địch giải U23 Đông Nam Á và đang có cơ hội rất lớn lên ngôi ở SEA Games?

- Tôi không nghĩ có cầu thủ nào trong đội U22 hiện tại đủ khả năng chen chân vào đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, có một vài người như Đình Bắc chẳng hạn, họ có thể vào sân từ ghế dự bị trong 20 phút cuối trận. Với tôi, mọi thứ vẫn còn quá sớm để đánh giá về lứa U22 Việt Nam hiện tại. Họ đã đạt tới đẳng cấp của Văn Hậu, Quang Hải… hay chưa? Câu trả lời là chưa, ít nhất là vào lúc này.

Đình Bắc đang nổi lên là gương mặt ấn tượng nhất của U22 Việt Nam ở giải đấu này. Ông đánh giá sao về tiềm năng của tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội?

- Tôi thực sự đặt kỳ vọng rất lớn vào Đình Bắc. Tôi rất thích cầu thủ này, từ thái độ, cách di chuyển có bóng lẫn không bóng. Tôi hy vọng cậu ấy có thể trở thành người hùng mới của bóng đá Việt Nam.

U22 Thái Lan cũng chịu áp lực rất lớn trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Ông đánh giá sao về U22 Thái Lan? Cơ hội để U22 Việt Nam vô địch SEA Games là bao nhiêu?

- U22 Thái Lan đã gặp khá nhiều khó khăn ở trận bán kết trước U22 Malaysia. Đó là điều mà tôi không hề nghĩ tới trước đó. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy họ cũng đang chịu áp lực tâm lý. Sự kỳ vọng từ khán giả có thể trở thành gánh nặng, nhưng cũng có thể là động lực giúp họ vượt qua giới hạn.

Đây sẽ là một trận chung kết tuyệt vời và tôi rất mong chờ. Theo tôi, mọi thứ sẽ được quyết định bởi đội nào chơi với tâm lý thoải mái nhất, đội nào có niềm tin và sự tự tin vào bản thân cũng như các đồng đội của mình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!