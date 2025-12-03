Sự cố đầu trận U22 Việt Nam - U22 Lào: Hai đội hát Quốc ca không có nhạc

Theo thông lệ của các trận đấu quốc tế, trước khi bóng lăn, tất cả mọi người có mặt trên sân sẽ làm lễ chào cờ của hai quốc gia có đại diện tham dự trận đấu.

U22 Việt Nam hát Quốc ca trước trận gặp U22 Lào mà không có nhạc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quốc thiều của hai quốc gia sẽ nổi lên và cầu thủ của hai đội sẽ đứng ngay ngắn hát Quốc ca. Tuy nhiên, một sự cố xuất hiện ngay ở nghi lễ bắt đầu trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, trên sân Rajamangala (Bangkok) chiều nay (3/12).

BTC không mở nhạc Quốc ca của hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó dẫn đến việc cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca mà thiếu nhạc nền.

U22 Việt Nam gặp U22 Lào là cuộc tranh tài đầu tiên tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Rất đáng khen cầu thủ hai đội nói chung, cầu thủ U22 Việt Nam nói riêng, tất cả đều nghiêm trang hát bài Quốc ca rất hoành tráng, dù thiếu tiếng nhạc.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai ngày, BTC chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan để xảy ra sự cố có liên quan đến bóng đá Việt Nam và bóng đá Lào.

Hôm qua (2/12), trong phần giới thiệu về trận đấu này giữa đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan và đội tuyển bóng đá nữ Indonesia, thay vì để quốc kỳ Thái Lan, BTC lại nhầm thành quốc kỳ Việt Nam. Đồng thời, thay vì để quốc kỳ Indonesia, BTC SEA Games lại nhầm thành quốc kỳ Lào.