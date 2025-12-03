Thái Lan xin lỗi về sự cố âm thanh khi U22 Việt Nam và Lào hát Quốc ca

Sau khi U22 Việt Nam và U22 Lào tiến vào sân và chuẩn bị thực hiện nghi thức hát Quốc ca, hệ thống âm thanh trên sân Rajamangala bất ngờ gặp trục trặc.

Dù cố gắng xử lý nhưng Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan quyết định không phát nhạc, buộc các cầu thủ hai bên phải tự hát chay. Đây là một trong những sự cố hiếm thấy trong bóng đá, đặc biệt với một giải đấu lớn như SEA Games.

U22 Việt Nam hát Quốc ca trước trận gặp U22 Lào mà không có nhạc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo tìm hiểu, ban đầu, hệ thống âm thanh trên sân Rajamangala hoạt động bình thường. Tuy nhiên sau khi U22 Việt Nam và U22 Lào bước vào sân để chuẩn bị thực hiện nghi thức hát Quốc ca (diễn ra khoảng 10 phút trước trận đấu), hệ thống âm thanh của sân không hiểu vì lý do gì lại dừng hoạt động.

Ngay sau sự cố này, trang Siamsport viết: “Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) chính thức xác nhận rằng sự cố không phải do vi phạm bản quyền Quốc ca, mà là do hệ thống âm thanh của sân vận động Rajamangala gặp trục trặc. Được biết, hai ngày trước hệ thống âm thanh đã được kiểm tra kỹ càng nhưng lại gặp sự cố rất đáng tiếc”.

Siamsport cho biết thêm, cơ quan quản lý thể thao Thái Lan sẽ ngay lập tức gửi thư xin lỗi chính thức tới các hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT cho biết ông đã nhận được báo cáo về sự cố này, và Ban tổ chức SEA Games đang nỗ lực giải quyết để không xảy ra tình trạng này ở trận đấu khác: "Chúng tôi đang nhanh chóng khắc phục, đảm bảo các trận đấu trong tương lai sẽ phát Quốc ca như bình thường", ông Kongsak Yodmanee.

Đây không phải là sự cố hi hữu đầu tiên ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trước đó, trang chính thức của SEA Games 33 đã đăng tải lịch thi đấu các môn thể thao diễn ra trong ngày 4/12.

Tại đây, tất cả chú ý vào sai sót nghiêm trọng ở môn futsal, khi Ban tổ chức để cờ đội tuyển futsal Thái Lan là Quốc kỳ Việt Nam, cờ Indonesia lại bị thay bằng cờ Lào.