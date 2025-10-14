Siêu máy tính dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam gặp Nepal

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM) vào lúc 19h30 ngày 14/10. Cũng như trận lượt đi, đoàn quân HLV Kim Sang Sik chịu sức ép buộc phải thắng đối thủ yếu để tiếp tục bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng.

HLV Kim Sang Sik hy vọng Tiến Linh ghi nhiều bàn hơn trong trận tái đấu với Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Siêu máy tính Be Soccer cũng đánh giá cao khả năng “Rồng vàng” sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước Nepal. Theo phân tích của siêu máy tính, đội tuyển Việt Nam có 81,1% khả năng sẽ đánh bại Nepal. Trong đó, hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng này là 2,46 bàn.

Ở chiều ngược lại, Nepal chỉ có 5,2% khả năng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất. Hệ số bàn thắng kỳ vọng của Nepal chỉ là 0,46 bàn. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 13,7%.

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng là 2-0 với 16,3%. Các tỷ số 1-0 (13,4%) và 3-0 (13,3%) cũng có khả năng xuất hiện cao. Trong khi đó, tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng Nepal chiến thắng là 1-0 với 2,5%. Còn tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 6,2%.

Thực tế, khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận tái đấu với Nepal khá cao. Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi hình ảnh tươi sáng hơn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam cần thay đổi bộ mặt trong trận gặp Nepal ở lượt về (Ảnh: Nam Anh).

Trong trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất chật vật trước Nepal. Dù chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số từ sớm do công của Tiến Linh nhưng sau đó, Shrestha đã gỡ hòa cho Nepal. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, “Rồng vàng” đã ghi hai bàn thắng liên tiếp ở hiệp 2 để giành chiến thắng.

Theo thống kê “Những chiến binh sao vàng” đã cầm bóng tới 75% thời lượng, tung ra 24 cú dứt điểm (10 lần trúng đích), hưởng 11 quả phạt góc nhưng “chỉ” ghi 3 bàn thắng vào lưới đội bóng Nam Á.

HLV Kim Sang Sik đã nhìn ra vấn đề này sau trận đấu. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận mong đợi các cầu thủ sắc sảo hơn trong khâu dứt điểm. Đặc biệt, ông rất mong Tiến Linh có thể ghi nhiều bàn hơn.